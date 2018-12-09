У Луцьку посеред дороги – відкритий люк. ФОТО
Сьогодні, 06:22
У Луцьку на вулиці Героїв УПА замість відкритого люка - автомобільні колеса.
Про це пишуть на сторінці Розвиток Мікрорайонів Міста у facebook.
"Колеса, то снігом засипає, то хтось забирає і викидає. Мешканці Вишкова неодноразово зверталися у міську раду із цією проблемою, яка може обернутися для будь- якого водія трагедією", - йдеться у дописі.
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Про це пишуть на сторінці Розвиток Мікрорайонів Міста у facebook.
"Колеса, то снігом засипає, то хтось забирає і викидає. Мешканці Вишкова неодноразово зверталися у міську раду із цією проблемою, яка може обернутися для будь- якого водія трагедією", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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