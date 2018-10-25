У селищі на Волині пенсіонерка обікрала подругу





Про це пише



64-річна жінка завітала до своєї знайомої. А коли обидві наговорилися і 64-річна товаришка пішла додому, господиня заглянула у свій гаманець, який лежав на столі та виявила, що у ньому відсутні 1500 гривень.



Крадійка зізналася у крадіжці працівникам Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Зазначають, що гроші вона витратила на свої потреби.

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