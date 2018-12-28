В Одесі троє чоловіків побили патрульного





Про це повідомляє поліція Одещини, передає



Патрульний зупинив водія біля Іванівського мосту за те, що той не увімкнув сигнал повороту при здійсненні маневру. Водій спочатку вилаяв поліцейського, а потім покликав на допомогу своїх двох друзів. Троє чоловіків накинулися на правоохоронця з кулаками.



Поліцейський з черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини був госпіталізований. Трьох правопорушників – одеситів 28-и та 35-и років і 35-річного мешканця області – доставили до Малиновського відділу поліції.



Поліція відкрила кримінальне провадження за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Підозрювані затримані, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі троє чоловіків побили патрульного поліцейського, який внаслідок інциденту потрапив до лікарні.Про це повідомляє поліція Одещини, передає ТСН Патрульний зупинив водія біля Іванівського мосту за те, що той не увімкнув сигнал повороту при здійсненні маневру. Водій спочатку вилаяв поліцейського, а потім покликав на допомогу своїх двох друзів. Троє чоловіків накинулися на правоохоронця з кулаками.Поліцейський з черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини був госпіталізований. Трьох правопорушників – одеситів 28-и та 35-и років і 35-річного мешканця області – доставили до Малиновського відділу поліції.Поліція відкрила кримінальне провадження за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Підозрювані затримані, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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