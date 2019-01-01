Президент нагородив орденом співака з Луцька

Валерій Маренич отримав почесний орден.



Про це йдеться в указі Президента України №14/2019 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України».



В указі зазначено, що співака нагородили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.



Також звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоїли Цьосю Анатолію Васильовичу - першому проректорові, професору кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, докторові наук з фізичного виховання і спорту, професору.



Звання «Заслужений працівник культури України» присвоїли Остапюку Олександру Дмитровичу - старшому науковому співробітникові Любомльського краєзнавчого музею.



Довідково:



О́рден князя Ярослава Муудрого — державна нагорода України для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.



Інформація – Вікіпедія.

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