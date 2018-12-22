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Патріарху Філарету виповнилося 90 років

Патріарху Філарету виповнилося 90 років
Святійшому і Блаженнійшому Філарету, Архієпископу і Митрополиту Києва сьогодні виповнюється 90 років.

З нагоди свята у Володимирському кафедральному соборі міста Києва відбудеться урочисте богослужіння. О 9 годині у Володимирському соборі буде звершена Божественна літургія. У богослужінні візьмуть участь єпископат та духовенство з усієї України, - повідомляє УНН.

Народився майбутній патріарх на Донбасі в селі Благодатному. В миру його звуть Михайло Антонович Денисенко. У 21 рік він прийняв чернечий постриг. Закінчив Московську духовну семінарію Російської православної церкви.

У 1990 році після смерті московського патріарха Пимена, Філарет відстоював право української церкви. Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на УПЦ МП.

Після встановлення Православної автокефальної церкви України Філарет отримав статус почесного Патріарха та продовжуватиме служіння у Володимирському соборі.

8 січня 2019 року Філарет отримав звання Герой України "за видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди".

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Теги: Філарет
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