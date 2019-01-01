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Перші ластівки: у Ковельському районі до ПЦУ приєднались дві парафії

Перші ластівки: у Ковельському районі до ПЦУ приєднались дві парафії
В селі Радошин Ковельського району 22 січня відбулися збори громади, на яких парафіяни двох релігійних громад вирішили приєднатись до ПЦУ.

Про це йдеться на сторінці Ковельського районного деканату Волинської єпархії у facebook.

Відтак, прийняли рішення вийти з підпорядкування Московського Патріархату і приєднатися до Православної Церкви України.

Отже, віднині Свято-Димитрівська парафія с.Битень і Свято-Покровська парафія с.Радошин -належать до Помісної Церкви тобто до Української Церкви.

"Благочинний Ковельського району ПЦУ протоієрей Іоан Бонис, який був спостерігачем на цих зборах - привітав парафіян цих двох парафій з доленосним рішенням. Це перша ластівка в районі,тому вітаємо всіх,хто долучився до цього доброго діла...", - йдеться у повідомлені.



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Теги: перехід, ПЦУ
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Коментарі 1
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1 - ми втікають лише щурі. Але якщо корабель не потоне, то тільки очиститься.
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