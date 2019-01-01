Перші ластівки: у Ковельському районі до ПЦУ приєднались дві парафії
Сьогодні, 09:56
В селі Радошин Ковельського району 22 січня відбулися збори громади, на яких парафіяни двох релігійних громад вирішили приєднатись до ПЦУ.
Про це йдеться на сторінці Ковельського районного деканату Волинської єпархії у facebook.
Відтак, прийняли рішення вийти з підпорядкування Московського Патріархату і приєднатися до Православної Церкви України.
Отже, віднині Свято-Димитрівська парафія с.Битень і Свято-Покровська парафія с.Радошин -належать до Помісної Церкви тобто до Української Церкви.
"Благочинний Ковельського району ПЦУ протоієрей Іоан Бонис, який був спостерігачем на цих зборах - привітав парафіян цих двох парафій з доленосним рішенням. Це перша ластівка в районі,тому вітаємо всіх,хто долучився до цього доброго діла...", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сторінці Ковельського районного деканату Волинської єпархії у facebook.
Відтак, прийняли рішення вийти з підпорядкування Московського Патріархату і приєднатися до Православної Церкви України.
Отже, віднині Свято-Димитрівська парафія с.Битень і Свято-Покровська парафія с.Радошин -належать до Помісної Церкви тобто до Української Церкви.
"Благочинний Ковельського району ПЦУ протоієрей Іоан Бонис, який був спостерігачем на цих зборах - привітав парафіян цих двох парафій з доленосним рішенням. Це перша ластівка в районі,тому вітаємо всіх,хто долучився до цього доброго діла...", - йдеться у повідомлені.
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Коментарі 1
1 - ми втікають лише щурі. Але якщо корабель не потоне, то тільки очиститься.
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