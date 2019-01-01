Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*
Сьогодні, 09:56
У Ковелі в другому будинку ЖК «Парковий квартал», який зводить будівельна компанія «Інвестор», монтують дах та встановлюють вікна.
Нагадаємо, однокімнатна квартира площею 40,2 квадратних метра у цьому комфортному та сучасному житловом комплексі вартує лише 16 500 доларів США, пише Район.Луцьк.
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Виконроб Олександр Поліщук розповів, на якому етапі перебуває будівництво багатоповерхівки. За його словами, в будинку завершують монтувати дах, проводити електрику та встановлювати вікна.
Він додав, що чотири під’їзди повністю змуровані і наразі їх перекривають. Дах змонтують за декілька днів.
У першому під’їзді встановлені вікна, проведена електрика, наразі чекають потепління для того, щоб заштукатурити стіни. Також на сходовій клітці встановлені перила.
У другому під’їзді також завершили монтаж вікон, на трьох поверхах провели електрику.
У третьому – вікна встановлені до третього поверху, розпочали роботи з електрики.
А от у четвертому вікна змонтують до весни.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ДРУГОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Нагадаємо, однокімнатна квартира площею 40,2 квадратних метра у цьому комфортному та сучасному житловом комплексі вартує лише 16 500 доларів США, пише Район.Луцьк.
Читайте також: Відома інстаблогерка стала учасницею акції від «Інвестора»
Виконроб Олександр Поліщук розповів, на якому етапі перебуває будівництво багатоповерхівки. За його словами, в будинку завершують монтувати дах, проводити електрику та встановлювати вікна.
Він додав, що чотири під’їзди повністю змуровані і наразі їх перекривають. Дах змонтують за декілька днів.
У першому під’їзді встановлені вікна, проведена електрика, наразі чекають потепління для того, щоб заштукатурити стіни. Також на сходовій клітці встановлені перила.
У другому під’їзді також завершили монтаж вікон, на трьох поверхах провели електрику.
У третьому – вікна встановлені до третього поверху, розпочали роботи з електрики.
А от у четвертому вікна змонтують до весни.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ДРУГОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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