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Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*

Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*
У Ковелі в другому будинку ЖК «Парковий квартал», який зводить будівельна компанія «Інвестор», монтують дах та встановлюють вікна.

Нагадаємо, однокімнатна квартира площею 40,2 квадратних метра у цьому комфортному та сучасному житловом комплексі вартує лише 16 500 доларів США, пише Район.Луцьк.

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Виконроб Олександр Поліщук розповів, на якому етапі перебуває будівництво багатоповерхівки. За його словами, в будинку завершують монтувати дах, проводити електрику та встановлювати вікна.

Він додав, що чотири під’їзди повністю змуровані і наразі їх перекривають. Дах змонтують за декілька днів.

У першому під’їзді встановлені вікна, проведена електрика, наразі чекають потепління для того, щоб заштукатурити стіни. Також на сходовій клітці встановлені перила.

У другому під’їзді також завершили монтаж вікон, на трьох поверхах провели електрику.

Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*


У третьому – вікна встановлені до третього поверху, розпочали роботи з електрики.

Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*


А от у четвертому вікна змонтують до весни.

Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*


ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ДРУГОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»

Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*
Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*
Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*
Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*
Як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*

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Теги: Інвестор
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