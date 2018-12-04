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Двох волинян рятували від передозування наркотиками

Двох волинян рятували від передозування наркотиками
Двох ковельчан госпіталізували з ознаками наркосп’яніння.

У ніч на 23 січня, на вулиці Володимирській, у Ковелі, патрульні побачили 2 бригади медиків, які прибули на виклик, - інформує Патрульна поліція Волинської області.

В одній з квартир двоє чоловіків мали ознаки сильного наркотичного сп’яніння, очевидно, вони вживали наркотичні засоби і отримали передозування.

Один з хлопців вже навіть втратив пульс, але після ряду заходів медики привели його до тями. Інший, навпаки, поводився агресивно.

Патрульні допомогли госпіталізувати осіб до карети швидкої.
Про випадок повідомили в міськвідділок поліції.


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Теги: наркотики, Ковель
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