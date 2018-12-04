Двох волинян рятували від передозування наркотиками
Сьогодні, 10:00
Двох ковельчан госпіталізували з ознаками наркосп’яніння.
У ніч на 23 січня, на вулиці Володимирській, у Ковелі, патрульні побачили 2 бригади медиків, які прибули на виклик, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
В одній з квартир двоє чоловіків мали ознаки сильного наркотичного сп’яніння, очевидно, вони вживали наркотичні засоби і отримали передозування.
Один з хлопців вже навіть втратив пульс, але після ряду заходів медики привели його до тями. Інший, навпаки, поводився агресивно.
Патрульні допомогли госпіталізувати осіб до карети швидкої.
Про випадок повідомили в міськвідділок поліції.
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У ніч на 23 січня, на вулиці Володимирській, у Ковелі, патрульні побачили 2 бригади медиків, які прибули на виклик, - інформує Патрульна поліція Волинської області.
В одній з квартир двоє чоловіків мали ознаки сильного наркотичного сп’яніння, очевидно, вони вживали наркотичні засоби і отримали передозування.
Один з хлопців вже навіть втратив пульс, але після ряду заходів медики привели його до тями. Інший, навпаки, поводився агресивно.
Патрульні допомогли госпіталізувати осіб до карети швидкої.
Про випадок повідомили в міськвідділок поліції.
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