У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
Сьогодні, 10:03
У Луцьку цьогоріч планують переглянути тариф на перевезення пасажирів у маршрутках.
Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович розповів, що виконкому пропонують внести зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. Зокрема, йдеться про проведення конкурсів на перевезення пасажирів та про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах. Під час перегляду тарифів він не виключив можливість перегляду тарифу у сторону зменшення, якщо суттєво знизиться вартість пального.
Журналіст Ярослав Андрусяк зауважив, що черговий розгляд підняття вартості ціни на проїзд – не на часі, адже такий крок не має достатніх обгрунтувань. Окрім того, 7 і 20 грудня 2018 року порушили три кримінальні провадження проти міської влади щодо зловживання службовим становищем, підроблення і шахрайства.
«Всі ці розрахунки не мають економічних обгрунтувань. Це «Фількіна грамота» ніким не підписана. Не можу бути, що маршрутка №8 перевозить 30 пасажирів туди і назад», – відзначив він.
За словами Ярослава Андрусяка, якщо інші міста отримують мільйонні надходження від роботи транспорту, то щодо роботи в Луцьку немає жодних підтверджених даних.
Натомість секретар міської ради Григорій Пустовіт запросив журналіста на громадські обговорення у разі розгляду цього питання.
«Ми ще й не на такі питання даємо відповіді», – сказав він.
Заступник мера Григорій Недопад розповів, що у місті не працюють деякі маршрути, адже там тариф виходить за рамки 5 гривень і доходить до 7-8 гривень. Також різниця реальної вартості перевезення дозволяє утримувати «соціальні» маршрути.
«До нас звертаються самі перевізники, щоби ми провели дослідження. Нічого не робиться з «бухти барахти», немає ніякої змови влади з перевізниками, як ви кажете», – запевнив посадовець Ярослава Андрусяка.
Член виконкому Ігор Муковоз відзначив, що йому досі не зрозуміло, скільки пасажирів перевозять в міських автобусах і це питання необхідно вивчити, проте попросив усіх ретельніше готуватися до виступів та наводити аргументи, бо, наприклад, правоохоронці зобов’язані реєструвати всі повідомлення.
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Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович розповів, що виконкому пропонують внести зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. Зокрема, йдеться про проведення конкурсів на перевезення пасажирів та про вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах. Під час перегляду тарифів він не виключив можливість перегляду тарифу у сторону зменшення, якщо суттєво знизиться вартість пального.
Журналіст Ярослав Андрусяк зауважив, що черговий розгляд підняття вартості ціни на проїзд – не на часі, адже такий крок не має достатніх обгрунтувань. Окрім того, 7 і 20 грудня 2018 року порушили три кримінальні провадження проти міської влади щодо зловживання службовим становищем, підроблення і шахрайства.
«Всі ці розрахунки не мають економічних обгрунтувань. Це «Фількіна грамота» ніким не підписана. Не можу бути, що маршрутка №8 перевозить 30 пасажирів туди і назад», – відзначив він.
За словами Ярослава Андрусяка, якщо інші міста отримують мільйонні надходження від роботи транспорту, то щодо роботи в Луцьку немає жодних підтверджених даних.
Натомість секретар міської ради Григорій Пустовіт запросив журналіста на громадські обговорення у разі розгляду цього питання.
«Ми ще й не на такі питання даємо відповіді», – сказав він.
Заступник мера Григорій Недопад розповів, що у місті не працюють деякі маршрути, адже там тариф виходить за рамки 5 гривень і доходить до 7-8 гривень. Також різниця реальної вартості перевезення дозволяє утримувати «соціальні» маршрути.
«До нас звертаються самі перевізники, щоби ми провели дослідження. Нічого не робиться з «бухти барахти», немає ніякої змови влади з перевізниками, як ви кажете», – запевнив посадовець Ярослава Андрусяка.
Член виконкому Ігор Муковоз відзначив, що йому досі не зрозуміло, скільки пасажирів перевозять в міських автобусах і це питання необхідно вивчити, проте попросив усіх ретельніше готуватися до виступів та наводити аргументи, бо, наприклад, правоохоронці зобов’язані реєструвати всі повідомлення.
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Коментарі 2
Продажна влада. Лише гроші.
ну а де ж результати дослідження пасажиропотоків харків'ян ???
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