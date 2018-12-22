Через «Ягодин» наркоділок хотів провезти майже 2 кілограми «екстазі»
Сьогодні, 10:08
На «Ягодині» викрили чоловіка, який перевозив 5 тисяч пігулок «екстазі».
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У ході спільної спецоперації правоохоронців та митників на митному посту Ягодин затримали мешканця Сєверодонецька за фактом контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин «екстазі».
Зокрема, оперативники Харківського Управління СБУ встановили, що цей чоловік особисто ввозив контрабандою з однієї з країн Європи психотропні речовини МДМА, які збував на Харківщині наркодилерам великими партіями.
22 січня співробітники СБ України у Харківській та Волинській областях разом з посадовими особами Волинської митниці ДФС у пункті пропуску Ягодин припинили цей канал постачання.
Цього разу громадянин намагався ввезти до нашої країни партію психотропів у рейсовому автобусі. Зокрема, шість тисяч пігулок помаранчевого кольору загальною вагою 1878 г були приховані у 7-ми пакетах з кавою. Їх виявлено під час повного митного огляду автобуса. Встановили, що це – особливо небезпечні психотропні речовини «екстазі».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У ході спільної спецоперації правоохоронців та митників на митному посту Ягодин затримали мешканця Сєверодонецька за фактом контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин «екстазі».
Зокрема, оперативники Харківського Управління СБУ встановили, що цей чоловік особисто ввозив контрабандою з однієї з країн Європи психотропні речовини МДМА, які збував на Харківщині наркодилерам великими партіями.
22 січня співробітники СБ України у Харківській та Волинській областях разом з посадовими особами Волинської митниці ДФС у пункті пропуску Ягодин припинили цей канал постачання.
Цього разу громадянин намагався ввезти до нашої країни партію психотропів у рейсовому автобусі. Зокрема, шість тисяч пігулок помаранчевого кольору загальною вагою 1878 г були приховані у 7-ми пакетах з кавою. Їх виявлено під час повного митного огляду автобуса. Встановили, що це – особливо небезпечні психотропні речовини «екстазі».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – черги за субсидіями
Сьогодні, 10:24
У Луцьку шукають перевізників на маршрути №17 та 17а
Сьогодні, 10:10
Через «Ягодин» наркоділок хотів провезти майже 2 кілограми «екстазі»
Сьогодні, 10:08
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
Сьогодні, 10:03
Двох волинян рятували від передозування наркотиками
Сьогодні, 10:00
Медіа