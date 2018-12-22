Через «Ягодин» наркоділок хотів провезти майже 2 кілограми «екстазі»

На «Ягодині» викрили чоловіка, який перевозив 5 тисяч пігулок «екстазі».Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.У ході спільної спецоперації правоохоронців та митників на митному посту Ягодин затримали мешканця Сєверодонецька за фактом контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин «екстазі».Зокрема, оперативники Харківського Управління СБУ встановили, що цей чоловік особисто ввозив контрабандою з однієї з країн Європи психотропні речовини МДМА, які збував на Харківщині наркодилерам великими партіями.22 січня співробітники СБ України у Харківській та Волинській областях разом з посадовими особами Волинської митниці ДФС у пункті пропуску Ягодин припинили цей канал постачання.Цього разу громадянин намагався ввезти до нашої країни партію психотропів у рейсовому автобусі. Зокрема, шість тисяч пігулок помаранчевого кольору загальною вагою 1878 г були приховані у 7-ми пакетах з кавою. Їх виявлено під час повного митного огляду автобуса. Встановили, що це – особливо небезпечні психотропні речовини «екстазі».