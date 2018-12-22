вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через «Ягодин» наркоділок хотів провезти майже 2 кілограми «екстазі»

Через «Ягодин» наркоділок хотів провезти майже 2 кілограми «екстазі»
На «Ягодині» викрили чоловіка, який перевозив 5 тисяч пігулок «екстазі».

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

У ході спільної спецоперації правоохоронців та митників на митному посту Ягодин затримали мешканця Сєверодонецька за фактом контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин «екстазі».

Зокрема, оперативники Харківського Управління СБУ встановили, що цей чоловік особисто ввозив контрабандою з однієї з країн Європи психотропні речовини МДМА, які збував на Харківщині наркодилерам великими партіями.

22 січня співробітники СБ України у Харківській та Волинській областях разом з посадовими особами Волинської митниці ДФС у пункті пропуску Ягодин припинили цей канал постачання.

Цього разу громадянин намагався ввезти до нашої країни партію психотропів у рейсовому автобусі. Зокрема, шість тисяч пігулок помаранчевого кольору загальною вагою 1878 г були приховані у 7-ми пакетах з кавою. Їх виявлено під час повного митного огляду автобуса. Встановили, що це – особливо небезпечні психотропні речовини «екстазі».
Через «Ягодин» наркоділок хотів провезти майже 2 кілограми «екстазі»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: психотропи, Волинь, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – черги за субсидіями
Сьогодні, 10:24
У Луцьку шукають перевізників на маршрути №17 та 17а
Сьогодні, 10:10
Через «Ягодин» наркоділок хотів провезти майже 2 кілограми «екстазі»
Сьогодні, 10:08
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
Сьогодні, 10:03
Двох волинян рятували від передозування наркотиками
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
На «Ягодині» у чоловіка вилучили «гуманітарки» на майже 6 мільйонів гривень На «Ягодині» у чоловіка вилучили «гуманітарки» на майже 6 мільйонів гривень
18 січень, 11:28
На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання На «Ягодині» у волинянина вилучили дороговартісне медичне обладнання
17 січень, 09:12
На «Ягодині» у чоловіка вилучили незадекларованої валюти на суму більше 200 тисяч гривень На «Ягодині» у чоловіка вилучили незадекларованої валюти на суму більше 200 тисяч гривень
15 січень, 12:58
Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
22 грудень, 2018, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні конфісковані автівки віддали на потреби армії
Сьогодні, 11:02
 0
Луцькому «Там Таму» погодили режим роботи
Сьогодні, 10:53
 0
Паб у центрі Луцька працюватиме до ночі
Сьогодні, 10:42
 0
В Україні запустять сервіс зняття готівки на касах супермаркетів
Сьогодні, 10:35
 0
У Луцьку – черги за субсидіями
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8