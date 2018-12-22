У Луцьку – черги за субсидіями
Сьогодні, 10:24
У Луцьку за рік більше ніж удвічі зменшилася кількість отримувачів субсидій, тож багато людей хочуть отримати роз’яснення ситуації від чого виникають черги.
Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Заступник директора департаменту соцполітики Тетяна Корецька розповіла, що рік тому у місті 47 тисяч домогосподарств отримували субсидії. На сьогодні таких – 19 тисяч.
За її словами, наразі проблем з оформленням документів на субсидії немає, однак разом із тим є черги.
«Це пов’язано з тим, що люди хочуть отримати роз’яснення, адже лише у 2018 році тричі змінювали законодавство», - зауважила вона.
Відтак, багато випадків розглядають під час засідання спеціальної комісії.
«Платіжки великі, люди не зовсім орієнтуються чи на загальних підставах їм йдуть документи, чи на комісію. Зараз же будуть нові зміни і люди звертаються щодо монетизації пільг. Про це дуже багато питань. Але проблем немає, талонної системи немає, людей усіх приймаємо», - запевнила вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Заступник директора департаменту соцполітики Тетяна Корецька розповіла, що рік тому у місті 47 тисяч домогосподарств отримували субсидії. На сьогодні таких – 19 тисяч.
За її словами, наразі проблем з оформленням документів на субсидії немає, однак разом із тим є черги.
«Це пов’язано з тим, що люди хочуть отримати роз’яснення, адже лише у 2018 році тричі змінювали законодавство», - зауважила вона.
Відтак, багато випадків розглядають під час засідання спеціальної комісії.
«Платіжки великі, люди не зовсім орієнтуються чи на загальних підставах їм йдуть документи, чи на комісію. Зараз же будуть нові зміни і люди звертаються щодо монетизації пільг. Про це дуже багато питань. Але проблем немає, талонної системи немає, людей усіх приймаємо», - запевнила вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Паб у центрі Луцька працюватиме до ночі
Сьогодні, 10:42
В Україні запустять сервіс зняття готівки на касах супермаркетів
Сьогодні, 10:35
У Луцьку – черги за субсидіями
Сьогодні, 10:24
У Луцьку шукають перевізників на маршрути №17 та 17а
Сьогодні, 10:10
Медіа