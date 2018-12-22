У Луцьку – черги за субсидіями

У Луцьку за рік більше ніж удвічі зменшилася кількість отримувачів субсидій, тож багато людей хочуть отримати роз’яснення ситуації від чого виникають черги.Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Заступник директора департаменту соцполітикирозповіла, що рік тому у місті 47 тисяч домогосподарств отримували субсидії. На сьогодні таких – 19 тисяч.За її словами, наразі проблем з оформленням документів на субсидії немає, однак разом із тим є черги.«Це пов’язано з тим, що люди хочуть отримати роз’яснення, адже лише у 2018 році тричі змінювали законодавство», - зауважила вона.Відтак, багато випадків розглядають під час засідання спеціальної комісії.«Платіжки великі, люди не зовсім орієнтуються чи на загальних підставах їм йдуть документи, чи на комісію. Зараз же будуть нові зміни і люди звертаються щодо монетизації пільг. Про це дуже багато питань. Але проблем немає, талонної системи немає, людей усіх приймаємо», - запевнила вона.