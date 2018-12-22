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У Луцьку – черги за субсидіями

У Луцьку – черги за субсидіями
У Луцьку за рік більше ніж удвічі зменшилася кількість отримувачів субсидій, тож багато людей хочуть отримати роз’яснення ситуації від чого виникають черги.

Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Заступник директора департаменту соцполітики Тетяна Корецька розповіла, що рік тому у місті 47 тисяч домогосподарств отримували субсидії. На сьогодні таких – 19 тисяч.

За її словами, наразі проблем з оформленням документів на субсидії немає, однак разом із тим є черги.

«Це пов’язано з тим, що люди хочуть отримати роз’яснення, адже лише у 2018 році тричі змінювали законодавство», - зауважила вона.

Відтак, багато випадків розглядають під час засідання спеціальної комісії.

«Платіжки великі, люди не зовсім орієнтуються чи на загальних підставах їм йдуть документи, чи на комісію. Зараз же будуть нові зміни і люди звертаються щодо монетизації пільг. Про це дуже багато питань. Але проблем немає, талонної системи немає, людей усіх приймаємо», - запевнила вона.

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Теги: субсидії, готівка, монетизація, Волинь, черги
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