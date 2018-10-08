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В Україні запустять сервіс зняття готівки на касах супермаркетів

В Україні запустять сервіс зняття готівки на касах супермаркетів
Навесні цього року в Україні запустять сервіс зняття готівки з банківської картки у супермаркеті.

Про це повідомили в ефірі "Сніданку 1+1".

"Послуга має запрацювати у найбільших торговельних мережах країни. Зняти кошти можна буде під час покупки товару на касі. Декілька вітчизняних банків разом із платіжними системами вже її тестують, але вартість послуги поки не називають", - розповіли у студії.

Зазначається, що аналогічний сервіс зараз працює у США, Туреччині та європейських країнах.

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Теги: готівка каси, магазини
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