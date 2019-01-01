Луцькому «Там Таму» погодили режим роботи

У Луцьку погодили режим роботи гіпермаркету «Там Там», що на проспекті Соборності, 43.Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Гіпермаркет працюватиме з 8:00 до 23:00 із забороною продажу з 22:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових. Такий режим роботи «Там Таму» погодили до 1 січня 2020 року.Окрім того, з 8:00 до 23:00 працюватиме супермаркет «Express Там Там», що на проспекті Відродження, 14а.