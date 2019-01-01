Луцькому «Там Таму» погодили режим роботи
Сьогодні, 10:53
У Луцьку погодили режим роботи гіпермаркету «Там Там», що на проспекті Соборності, 43.
Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Гіпермаркет працюватиме з 8:00 до 23:00 із забороною продажу з 22:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових. Такий режим роботи «Там Таму» погодили до 1 січня 2020 року.
Окрім того, з 8:00 до 23:00 працюватиме супермаркет «Express Там Там», що на проспекті Відродження, 14а.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Гіпермаркет працюватиме з 8:00 до 23:00 із забороною продажу з 22:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових. Такий режим роботи «Там Таму» погодили до 1 січня 2020 року.
Окрім того, з 8:00 до 23:00 працюватиме супермаркет «Express Там Там», що на проспекті Відродження, 14а.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні конфісковані автівки віддали на потреби армії
Сьогодні, 11:02
Луцькому «Там Таму» погодили режим роботи
Сьогодні, 10:53
Паб у центрі Луцька працюватиме до ночі
Сьогодні, 10:42
В Україні запустять сервіс зняття готівки на касах супермаркетів
Сьогодні, 10:35
У Луцьку – черги за субсидіями
Сьогодні, 10:24
Медіа