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Луцькому «Там Таму» погодили режим роботи

Луцькому «Там Таму» погодили режим роботи
У Луцьку погодили режим роботи гіпермаркету «Там Там», що на проспекті Соборності, 43.

Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Гіпермаркет працюватиме з 8:00 до 23:00 із забороною продажу з 22:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових. Такий режим роботи «Там Таму» погодили до 1 січня 2020 року.

Окрім того, з 8:00 до 23:00 працюватиме супермаркет «Express Там Там», що на проспекті Відродження, 14а.

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Теги: Там Там
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