Паб у центрі Луцька працюватиме до ночі





Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.



До 1 січня 2020-го року паб «Лучеськ», що розташований на вулиці Крилова, 1, працюватиме з 11:00 до 02:00.



Із 22:00 закладу заборонено продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та столові вина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку погодили режим роботи пабу «Лучеськ».Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.До 1 січня 2020-го року паб «Лучеськ», що розташований на вулиці Крилова, 1, працюватиме з 11:00 до 02:00.Із 22:00 закладу заборонено продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та столові вина.

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