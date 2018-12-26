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Паб у центрі Луцька працюватиме до ночі

Паб у центрі Луцька працюватиме до ночі
У Луцьку погодили режим роботи пабу «Лучеськ».

Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

До 1 січня 2020-го року паб «Лучеськ», що розташований на вулиці Крилова, 1, працюватиме з 11:00 до 02:00.

Із 22:00 закладу заборонено продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та столові вина.

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Теги: паб, Лучеськ
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