Прем’єри тижня у кінотеатрі «Premier City»*
Сьогодні, 12:15
У кінотеатрі «Premier City» покажуть 4 прем’єрні кінострічки.
Поспішайте обрати для перегляду у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортСity», фільм або мультфільм, які підходять для всіх вікових категорій:
Фільм «Зелена книга»
Комедійна драма «Зелена книга» заснована на реальних подіях. Назва книги вказує на довідник, що видавався спеціально для темношкірих людей та вказував місця, де їм дозволялося зупинитися на ночівлю, поїсти або заправити машину.
Сполучені Штати Америки, 1960-ті роки. Талановитий темношкірий піаніст Дон Ширлі (Махершала Алі) готується до турне по півдню Сполучених Штатів. У якості водія та особистого помічника він наймає Тоні Валлелонга, італійця за походженням, відомого своєю невихованістю та балакучістю. Подорожуючи, вони зближуються та вчаться один в одного як треба жити, аби отримати від життя те, що хочеш.
Фільм «Родина за хвилину»
Комедійна драма «Родина за хвилину» – це історія про подружжя, яке захотіло всиновити дітей
Піт (Марк Волберг) та Еллі (Роуз Бірн) Вагнери завжди мріяли про велику дружню родину. Йдуть роки, а народити дітей їм ніяк не вдається. Якось Еллі вмовила чоловіка подумати над усиновленням малюка. Та подумати Піт не встиг. Завітавши до притулку для дітей, аби розібратися що до чого, Вагнери незчулися, як стали батьками трьох малих – брата та двох сестричок. Усе, що відбувалося з ними далі, аж ніяк не вкладалося у їхні уявлення про щасливе батьківство.
Фільм «Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа»
Бойовик «Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа» є продовженням однойменного фільму 2015 року та восьмим фільмом про Роккі Бальбоа.
Головний герой фільму, досвідчений боєць Адоніс Крід (Майкл Б. Джордан) не полишає своєї справи. Триває підготовка до чергового бою. Та його життя протікає не лише на рингу, а й поза ним. Саме у цій сфері виникли проблеми, розв’язати які потрібно якнайшвидше, аби гідно виступити у найближчому поєдинку. Це не так просто і процес тренування ускладнюється тим, що майбутній суперник Кріда пов'язаний з цими самими проблемами у його житті.
Фільм «Почни спочатку»
Комедійна мелодрама «Почни спочатку» – новий фільм з Дженніфер Лопес у головній ролі
Майя (Дженніфер Лопес) обіймає керівну посаду у одному з мережевих магазинів Нью-Йорка. Та цю роботу аж ніяк не можна вважати роботою її мрії. Життя дарує Майї другий шанс. Вона планує працювати на Медісон-авеню, відомій своїми фешенебельними магазинами. Героїня доведе, що кмітливість, цілеспрямованість та наполегливість часто бувають важливішими за будь-який університетський диплом.
Квитки на будь-який фільм можна придбати на сайті кінотеатру: www.premiercity.com.ua
На вас чекають у кінотеатрі «Premier City»!
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Поспішайте обрати для перегляду у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортСity», фільм або мультфільм, які підходять для всіх вікових категорій:
Фільм «Зелена книга»
Комедійна драма «Зелена книга» заснована на реальних подіях. Назва книги вказує на довідник, що видавався спеціально для темношкірих людей та вказував місця, де їм дозволялося зупинитися на ночівлю, поїсти або заправити машину.
Сполучені Штати Америки, 1960-ті роки. Талановитий темношкірий піаніст Дон Ширлі (Махершала Алі) готується до турне по півдню Сполучених Штатів. У якості водія та особистого помічника він наймає Тоні Валлелонга, італійця за походженням, відомого своєю невихованістю та балакучістю. Подорожуючи, вони зближуються та вчаться один в одного як треба жити, аби отримати від життя те, що хочеш.
Фільм «Родина за хвилину»
Комедійна драма «Родина за хвилину» – це історія про подружжя, яке захотіло всиновити дітей
Піт (Марк Волберг) та Еллі (Роуз Бірн) Вагнери завжди мріяли про велику дружню родину. Йдуть роки, а народити дітей їм ніяк не вдається. Якось Еллі вмовила чоловіка подумати над усиновленням малюка. Та подумати Піт не встиг. Завітавши до притулку для дітей, аби розібратися що до чого, Вагнери незчулися, як стали батьками трьох малих – брата та двох сестричок. Усе, що відбувалося з ними далі, аж ніяк не вкладалося у їхні уявлення про щасливе батьківство.
Фільм «Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа»
Бойовик «Крід ІІ: Спадок Роккі Бальбоа» є продовженням однойменного фільму 2015 року та восьмим фільмом про Роккі Бальбоа.
Головний герой фільму, досвідчений боєць Адоніс Крід (Майкл Б. Джордан) не полишає своєї справи. Триває підготовка до чергового бою. Та його життя протікає не лише на рингу, а й поза ним. Саме у цій сфері виникли проблеми, розв’язати які потрібно якнайшвидше, аби гідно виступити у найближчому поєдинку. Це не так просто і процес тренування ускладнюється тим, що майбутній суперник Кріда пов'язаний з цими самими проблемами у його житті.
Фільм «Почни спочатку»
Комедійна мелодрама «Почни спочатку» – новий фільм з Дженніфер Лопес у головній ролі
Майя (Дженніфер Лопес) обіймає керівну посаду у одному з мережевих магазинів Нью-Йорка. Та цю роботу аж ніяк не можна вважати роботою її мрії. Життя дарує Майї другий шанс. Вона планує працювати на Медісон-авеню, відомій своїми фешенебельними магазинами. Героїня доведе, що кмітливість, цілеспрямованість та наполегливість часто бувають важливішими за будь-який університетський диплом.
Квитки на будь-який фільм можна придбати на сайті кінотеатру: www.premiercity.com.ua
На вас чекають у кінотеатрі «Premier City»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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