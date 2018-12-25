«Версаль» у Луцьку «гудітиме» до ранку

У Луцьку встановили режим роботи нічного клубу «Версаль», що на проспекті Президента Грушевського.Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Секретар міської радирозповів, що більшість працівників клубу зареєстровані за межами міста, тож потрібно провести перемовини щодо їх перереєстрації. Тому поки режим роботи «Версалю» встановлять не на рік, як було передбачено проектом рішення, а на 2 місяці.«Версаль» відкриватиме свої двері для відвідувачів о 21:00 і працюватиме до 06:00. Із 22:00 нічному клубу заборонили продавати алкоголь на винос.