«Версаль» у Луцьку «гудітиме» до ранку
Сьогодні, 11:11
У Луцьку встановили режим роботи нічного клубу «Версаль», що на проспекті Президента Грушевського.
Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт розповів, що більшість працівників клубу зареєстровані за межами міста, тож потрібно провести перемовини щодо їх перереєстрації. Тому поки режим роботи «Версалю» встановлять не на рік, як було передбачено проектом рішення, а на 2 місяці.
«Версаль» відкриватиме свої двері для відвідувачів о 21:00 і працюватиме до 06:00. Із 22:00 нічному клубу заборонили продавати алкоголь на винос.
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Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Секретар міської ради Григорій Пустовіт розповів, що більшість працівників клубу зареєстровані за межами міста, тож потрібно провести перемовини щодо їх перереєстрації. Тому поки режим роботи «Версалю» встановлять не на рік, як було передбачено проектом рішення, а на 2 місяці.
«Версаль» відкриватиме свої двері для відвідувачів о 21:00 і працюватиме до 06:00. Із 22:00 нічному клубу заборонили продавати алкоголь на винос.
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