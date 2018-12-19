«Цього не можна забувати»: у Луцьку відбудеться виставка про Голокост

У Волинському краєзнавчому музеї відбудеться відкриття виставки та історична година «Голокост на Волині. Цього не можна забувати...».Про це повідомили у прес-службі ВКМ.Відкриття заплановане на 25 січня, о 12:00 годині. Виставка присвячена Дню пам’яті жертв Голокосту і 77-ій річниці розстрілу єврейського населення Волині.Виставку підготували працівники відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею.На виставці експонуються копії документів зДержавного архіву Волинської області про діяльність окупаційноїнацистської влади, накази, розпорядження, оголошення стосовно поведінки євреїв.Особливу увагу привертають фото з архіву музею Яд Вашем (Ізраїль), котрі надані Волинською релігійною громадою прогресивного іудаїзму, на фото зображені лучани, котрі загинули під час нацистської окупації в Луцьку (42 світлини). На Волині загинуло 110 тис. євреїв (25658 у Луцьку).З фондів Волинського краєзнавчого музею представлено сувій ТориXVII ст., безцінний експонат передала до музею Кондратюк ТетянаВадимівна в 1980 р., фото єврейської синагоги в Луцьку, 1930-ті рр., фото зруйнованого гетто Луцька, 1942 р., меморіальні книги пам’яті: Маневичі, Городок, Лешнівка, Камінь-Каширський, Рожище, Горохів, Ковель, Володимир-Волинський, Олика. Книги були видані в Ізраїлі у післявоєнний період та передані до музею колишніми волинянами євреями.