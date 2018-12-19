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«Цього не можна забувати»: у Луцьку відбудеться виставка про Голокост

«Цього не можна забувати»: у Луцьку відбудеться виставка про Голокост
У Волинському краєзнавчому музеї відбудеться відкриття виставки та історична година «Голокост на Волині. Цього не можна забувати...».

Про це повідомили у прес-службі ВКМ.

Відкриття заплановане на 25 січня, о 12:00 годині. Виставка присвячена Дню пам’яті жертв Голокосту і 77-ій річниці розстрілу єврейського населення Волині.

Виставку підготували працівники відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею.

На виставці експонуються копії документів з
Державного архіву Волинської області про діяльність окупаційної
нацистської влади, накази, розпорядження, оголошення стосовно поведінки євреїв.

Особливу увагу привертають фото з архіву музею Яд Вашем (Ізраїль), котрі надані Волинською релігійною громадою прогресивного іудаїзму, на фото зображені лучани, котрі загинули під час нацистської окупації в Луцьку (42 світлини). На Волині загинуло 110 тис. євреїв (25658 у Луцьку).

З фондів Волинського краєзнавчого музею представлено сувій Тори
XVII ст., безцінний експонат передала до музею Кондратюк Тетяна
Вадимівна в 1980 р., фото єврейської синагоги в Луцьку, 1930-ті рр., фото зруйнованого гетто Луцька, 1942 р., меморіальні книги пам’яті: Маневичі, Городок, Лешнівка, Камінь-Каширський, Рожище, Горохів, Ковель, Володимир-Волинський, Олика. Книги були видані в Ізраїлі у післявоєнний період та передані до музею колишніми волинянами євреями.

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Теги: Голокост, Луцьк, виставка
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