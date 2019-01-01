В Україні конфісковані автівки віддали на потреби армії

Міністерство юстиції спільно з СЕТАМ передали у 2018 році на потреби ЗСУ 84 конфіскованих автомобіля.Про це йдеться у прес-службі Системи електронних торгів, - пишуть Факти.Загальна вартість автомобілів, які передали на потреби ЗСУ у 2018 році, становить 21,15 млн грн.У прес-службі відзначили, що тільки 22 січня на потреби ЗСУ передали вісім автомобілів вартістю 2,28 млн грн.У СЕТАМ розповіли, що на конфісковане майно можуть претендувати установи охорони здоров’я, соціального захисту, дитячі будинки, СІЗО а також благодійні фонди.Щоб отримати конфісковане майно організації необхідно подати заявку в СЕТАМ.