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В Україні конфісковані автівки віддали на потреби армії

В Україні конфісковані автівки віддали на потреби армії
Міністерство юстиції спільно з СЕТАМ передали у 2018 році на потреби ЗСУ 84 конфіскованих автомобіля.

Про це йдеться у прес-службі Системи електронних торгів, - пишуть Факти.

Загальна вартість автомобілів, які передали на потреби ЗСУ у 2018 році, становить 21,15 млн грн.

У прес-службі відзначили, що тільки 22 січня на потреби ЗСУ передали вісім автомобілів вартістю 2,28 млн грн.

У СЕТАМ розповіли, що на конфісковане майно можуть претендувати установи охорони здоров’я, соціального захисту, дитячі будинки, СІЗО а також благодійні фонди.

Щоб отримати конфісковане майно організації необхідно подати заявку в СЕТАМ.

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Теги: конфіскат, авто
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