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У Луцьку знесуть два величезні рекламні щити

У Луцьку знесуть два величезні рекламні щити
У Луцьку демонтують два великогабаритні щити для розміщення реклами.

Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Йдеться про рекламні щити на вулицях Ківерцівській, 57 та Гордіюк, 29. Власником вказаних засобів зовнішньої реклами є товариство з обмеженою відповідальністю «Світ Каменю».

Як зауважив директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський, власник проігнорував рішення про демонтаж щитів, тож їх знесуть у примусовому порядку.

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Теги: реклама, щити, Луцьк
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