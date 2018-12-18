У Луцьку знесуть два величезні рекламні щити
Сьогодні, 11:08
У Луцьку демонтують два великогабаритні щити для розміщення реклами.
Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Йдеться про рекламні щити на вулицях Ківерцівській, 57 та Гордіюк, 29. Власником вказаних засобів зовнішньої реклами є товариство з обмеженою відповідальністю «Світ Каменю».
Як зауважив директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський, власник проігнорував рішення про демонтаж щитів, тож їх знесуть у примусовому порядку.
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Про це йшлося у середу, 23 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Йдеться про рекламні щити на вулицях Ківерцівській, 57 та Гордіюк, 29. Власником вказаних засобів зовнішньої реклами є товариство з обмеженою відповідальністю «Світ Каменю».
Як зауважив директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський, власник проігнорував рішення про демонтаж щитів, тож їх знесуть у примусовому порядку.
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