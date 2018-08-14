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У Луцьку зіткнулися два Opel: травмувалась дівчина

У Луцьку зіткнулися два Opel: травмувалась дівчина
У Луцьку в аварії постраждала 21-річна волинянка.

Інцидент трапився 22 січня на вулиці Рівненській, - інформує ГУНП у Волинській області.

Зазначається, що зіткнулися два Opel Combo. Внаслідок автопригоди постраждала 21-річна пасажирка одного із транспортних засобів. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

За кермом одного із автомобілів Opel Combo перебував 49-річний житель Луцького району. Виконуючи маневр повороту ліворуч водій не надав переваги у русі та зіткнувся із іншим Opel Combo, під керуванням 22-річного жителя цього ж району.

У результаті ДТП 21-річна пасажирка одного із транспортних засобів отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги потерпіла від госпіталізації відмовилася.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, дівчина, травма
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