У Луцьку зіткнулися два Opel: травмувалась дівчина

У Луцьку в аварії постраждала 21-річна волинянка.Інцидент трапився 22 січня на вулиці Рівненській, - інформує ГУНП у Волинській області.Зазначається, що зіткнулися два Opel Combo. Внаслідок автопригоди постраждала 21-річна пасажирка одного із транспортних засобів. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.За кермом одного із автомобілів Opel Combo перебував 49-річний житель Луцького району. Виконуючи маневр повороту ліворуч водій не надав переваги у русі та зіткнувся із іншим Opel Combo, під керуванням 22-річного жителя цього ж району.У результаті ДТП 21-річна пасажирка одного із транспортних засобів отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги потерпіла від госпіталізації відмовилася.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.