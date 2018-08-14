У Луцьку зіткнулися два Opel: травмувалась дівчина
Сьогодні, 11:18
У Луцьку в аварії постраждала 21-річна волинянка.
Інцидент трапився 22 січня на вулиці Рівненській, - інформує ГУНП у Волинській області.
Зазначається, що зіткнулися два Opel Combo. Внаслідок автопригоди постраждала 21-річна пасажирка одного із транспортних засобів. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.
За кермом одного із автомобілів Opel Combo перебував 49-річний житель Луцького району. Виконуючи маневр повороту ліворуч водій не надав переваги у русі та зіткнувся із іншим Opel Combo, під керуванням 22-річного жителя цього ж району.
У результаті ДТП 21-річна пасажирка одного із транспортних засобів отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги потерпіла від госпіталізації відмовилася.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився 22 січня на вулиці Рівненській, - інформує ГУНП у Волинській області.
Зазначається, що зіткнулися два Opel Combo. Внаслідок автопригоди постраждала 21-річна пасажирка одного із транспортних засобів. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.
За кермом одного із автомобілів Opel Combo перебував 49-річний житель Луцького району. Виконуючи маневр повороту ліворуч водій не надав переваги у русі та зіткнувся із іншим Opel Combo, під керуванням 22-річного жителя цього ж району.
У результаті ДТП 21-річна пасажирка одного із транспортних засобів отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги потерпіла від госпіталізації відмовилася.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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