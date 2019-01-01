Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 січня





Володимир-Волинський район



1. КТП-132 09:00 - 13:00 СГПП „Маркелівка”

2. ТП-40, СШ-0,4 13:00 - 17:00 Школа – інтернат Вол.-Вол. середня школа І-ІІІ ступеня „Центр освіти та соціально – педагог. підтримки”, КП „Троянда”, кіоск №5 Вол.-Вол. хлібзавод м. Володимир-Волинський., вул.: Квітки – Основ’яненко, Філатова, Леонова, Нечуя – Левицького, Берегового, Курбаса, Поповича, Хмельницького, Богуна, 22-56, 35-61, Мальчевського

3. КТП-299 Л-4 09:00 - 17:00 Дитсадок с. Хобултова, вул.: Нова

4. КТП-22 Л-4 09:00 - 17:00 м. Володимир-Волинський., вул.: Левенцова 39-83, 42-80, Самчука 6,9



Горохівський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 244

с.Мерва 09:00-14:00 ПО АФ Колос Автогараж

ТзОВ "АСТЕЛІТ" Базова станція мобільного зв'язку

ПО АФ Колос Автогараж

ФОП Петрик Ю.П. Закусочна "Край-рай"



Іваничівський район

1.9.30 -16.00 смт Іваничі чистка траси вул.Банківська



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.

с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

Фермерське господарство"Козацький двір" Ферма

с.Скиби

ФОП Богуш О.І. Профілакторій (лазня)

с.Скиби



2. 9:00 – 17:00 Магазин с.Полапи

с.Полапи

3 пл-0.4 ктп-1 9:00 – 17:00 м.Любомль вул.Хлібна.Польова



Любешівський район



1. 10:00 - 17:00

клуб, побут с. Бірки, вул. Незалежності



Маневицький район



1. 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Ст. Чорторійськ



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00 Магазин Приємні дрібниці м.Нововолинськ

вул.Куліша, 1-3

вул.Героїв АТО, 2-6

вул.Сковороди, 21-25

пров.Декабристів

2 КЛ-0,4 кВ Л-4, Л-8 ТП-105 09:00-12:00 м.Нововолинськ

6-й мікрорайон, 8

3 І СШ-0,4 кВ ТП-7 09:00-17:00 Кафе «Діоніс», церква Адвентистів, кафе «Карамелька», гуртівня «Овен», Мег-о-мед, туристичне бюро подорожей м.Нововолинськ

вул.Кобзаря, 2-26, 5-29А



Рожищенський район



1 Л30-01 9:00-17:00 с.Тростянкка (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Григорівка (повністю)

с.Уляники (повністю) с.Тростянкка (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Григорівка (повністю)

с.Уляники (повністю)

1 Л34-07 9:00-17:00 с.Кроватка (повністю)

с.Підгірне (повністю)

с.Березолуки (повністю)

с.Яблунівка (повністю)

с.Кроватка (повністю)

с.Підгірне (повністю)

с.Березолуки (повністю)

с.Яблунівка (повністю)

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня



Старовижівський район



1. 10:00-17:00 с Ниці повністю ,ФАП,Школа,Магазин



2 КТП-43 Л-1,2 10:00-17:00 ФАП,Агрофірма Правда с Чевель вул Колгоспна Жовтнева Гагаріна



Турійський район



1. 10:00-16:30 Дольська с/р- адмінприміщення, церква, ФОП Вакулюк І.С.- кіоск с.Дольськ

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-1 Л-3 10:00-16:30 Кульчинська с/р – водонап.башта, ФОП Данилюк О.А.- магазин, СКЗ с.Кульчин вул.Дружби, Миру

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-328 Л-1 11:00-13:00 с.Бобли

4 ПЛ-0,4 кВ

КТП-338 Л-1 11:00-13:00 Маковичівська с/р- клуб, школа, ФОП Черен Н.В.- магазин с.Мочулки







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 24 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. КТП-132 09:00 - 13:00 СГПП „Маркелівка”2. ТП-40, СШ-0,4 13:00 - 17:00 Школа – інтернат Вол.-Вол. середня школа І-ІІІ ступеня „Центр освіти та соціально – педагог. підтримки”, КП „Троянда”, кіоск №5 Вол.-Вол. хлібзавод м. Володимир-Волинський., вул.: Квітки – Основ’яненко, Філатова, Леонова, Нечуя – Левицького, Берегового, Курбаса, Поповича, Хмельницького, Богуна, 22-56, 35-61, Мальчевського3. КТП-299 Л-4 09:00 - 17:00 Дитсадок с. Хобултова, вул.: Нова4. КТП-22 Л-4 09:00 - 17:00 м. Володимир-Волинський., вул.: Левенцова 39-83, 42-80, Самчука 6,91. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 244с.Мерва 09:00-14:00 ПО АФ Колос АвтогаражТзОВ "АСТЕЛІТ" Базова станція мобільного зв'язкуПО АФ Колос АвтогаражФОП Петрик Ю.П. Закусочна "Край-рай"1.9.30 -16.00 смт Іваничі чистка траси вул.Банківська1. 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00 – 17:00Фермерське господарство"Козацький двір" Фермас.СкибиФОП Богуш О.І. Профілакторій (лазня)с.Скиби2. 9:00 – 17:00 Магазин с.Полапис.Полапи3 пл-0.4 ктп-1 9:00 – 17:00 м.Любомль вул.Хлібна.Польова1. 10:00 - 17:00клуб, побут с. Бірки, вул. Незалежності1. 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Ст. Чорторійськ1. 09:00-17:00 Магазин Приємні дрібниці м.Нововолинськвул.Куліша, 1-3вул.Героїв АТО, 2-6вул.Сковороди, 21-25пров.Декабристів2 КЛ-0,4 кВ Л-4, Л-8 ТП-105 09:00-12:00 м.Нововолинськ6-й мікрорайон, 83 І СШ-0,4 кВ ТП-7 09:00-17:00 Кафе «Діоніс», церква Адвентистів, кафе «Карамелька», гуртівня «Овен», Мег-о-мед, туристичне бюро подорожей м.Нововолинськвул.Кобзаря, 2-26, 5-29А1 Л30-01 9:00-17:00 с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю) с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю)1 Л34-07 9:00-17:00 с.Кроватка (повністю)с.Підгірне (повністю)с.Березолуки (повністю)с.Яблунівка (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Підгірне (повністю)с.Березолуки (повністю)с.Яблунівка (повністю)3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня1. 10:00-17:00 с Ниці повністю ,ФАП,Школа,Магазин2 КТП-43 Л-1,2 10:00-17:00 ФАП,Агрофірма Правда с Чевель вул Колгоспна Жовтнева Гагаріна1. 10:00-16:30 Дольська с/р- адмінприміщення, церква, ФОП Вакулюк І.С.- кіоск с.Дольськ2 ПЛ-0,4 кВКТП-1 Л-3 10:00-16:30 Кульчинська с/р – водонап.башта, ФОП Данилюк О.А.- магазин, СКЗ с.Кульчин вул.Дружби, Миру3 ПЛ-0,4 кВКТП-328 Л-1 11:00-13:00 с.Бобли4 ПЛ-0,4 кВКТП-338 Л-1 11:00-13:00 Маковичівська с/р- клуб, школа, ФОП Черен Н.В.- магазин с.Мочулки

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