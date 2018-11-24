У Луцьку муніципали перевіряють заклади, чи використовують вони засоби від ожеледиці
Сьогодні, 11:51
У Луцьку муніципали перевіряють заклади, чи використовують вони протиожеледні заходи на прилеглих територіях, щоб уникнути травмування людей.
Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Загалом на сьогодні працівниками муніципальної варти видано 67 приписів. Зауважимо, що за не виконання умов припису передбачена відповідальність згідно ст. 152 КУпАП.
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Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Загалом на сьогодні працівниками муніципальної варти видано 67 приписів. Зауважимо, що за не виконання умов припису передбачена відповідальність згідно ст. 152 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А "Облавтодор" чи Департамент ЖКГ м.Луцька вони не хочуть перевірити.......????
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