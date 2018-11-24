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У Луцьку муніципали перевіряють заклади, чи використовують вони засоби від ожеледиці

У Луцьку муніципали перевіряють заклади, чи використовують вони засоби від ожеледиці
У Луцьку муніципали перевіряють заклади, чи використовують вони протиожеледні заходи на прилеглих територіях, щоб уникнути травмування людей.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Загалом на сьогодні працівниками муніципальної варти видано 67 приписів. Зауважимо, що за не виконання умов припису передбачена відповідальність згідно ст. 152 КУпАП.

У Луцьку муніципали перевіряють заклади, чи використовують вони засоби від ожеледиці
У Луцьку муніципали перевіряють заклади, чи використовують вони засоби від ожеледиці

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Теги: Луцьк, заклади, ожеледиця
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Коментарі 1
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А "Облавтодор" чи Департамент ЖКГ м.Луцька вони не хочуть перевірити.......????
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