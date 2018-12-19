Луцьких комунальників запросили спробувати «незнайомі еротичні позиції» на покритій льодом вулиці. ФОТО

У Луцьку скаржаться на комунальників, які не посипали вулиці міста. Зокрема й вулицю Клима Савура. Мешканці запросили їх пройтися "льодовим кілометром мужності".Про це у Facebook написала лучанка"Щиро, від усього серця, запрошуємо представників, працівників та адміністрацію ЖКХ Луцька та ЖЕКу №3 на льодовий кілометр мужності, сміливості та граціозності, що знаходиться по вулиці Клима Савура (маршрут від 5 школи і аж до Задворецької)", - пише жінка.Місцева мешканка пообіцяла купу незабутніх вражень комунальникам та посадовцям."Приходьте, обіцяємо незабутні враження, нові акробатичні вихиляси в рамках фігурного катання, а ще, можливо, хтось відкриє для себе незнайомі "еротичні позиції" у стилі "ластівка у піке", "будь як пінгвін" і багато інших. Партнерів "по бізнесу" прохання приєднатися", - йдеться у повідомленні Наталії.У коментарях користувачі додали, що така прикра ситуація наразі спостерігається на дорогах у багатьох районах міста.