Луцьких комунальників запросили спробувати «незнайомі еротичні позиції» на покритій льодом вулиці. ФОТО
Сьогодні, 11:57
У Луцьку скаржаться на комунальників, які не посипали вулиці міста. Зокрема й вулицю Клима Савура. Мешканці запросили їх пройтися "льодовим кілометром мужності".
Про це у Facebook написала лучанка Наталія Форманюк.
"Щиро, від усього серця, запрошуємо представників, працівників та адміністрацію ЖКХ Луцька та ЖЕКу №3 на льодовий кілометр мужності, сміливості та граціозності, що знаходиться по вулиці Клима Савура (маршрут від 5 школи і аж до Задворецької)", - пише жінка.
Місцева мешканка пообіцяла купу незабутніх вражень комунальникам та посадовцям.
"Приходьте, обіцяємо незабутні враження, нові акробатичні вихиляси в рамках фігурного катання, а ще, можливо, хтось відкриє для себе незнайомі "еротичні позиції" у стилі "ластівка у піке", "будь як пінгвін" і багато інших. Партнерів "по бізнесу" прохання приєднатися", - йдеться у повідомленні Наталії.
У коментарях користувачі додали, що така прикра ситуація наразі спостерігається на дорогах у багатьох районах міста.
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Про це у Facebook написала лучанка Наталія Форманюк.
"Щиро, від усього серця, запрошуємо представників, працівників та адміністрацію ЖКХ Луцька та ЖЕКу №3 на льодовий кілометр мужності, сміливості та граціозності, що знаходиться по вулиці Клима Савура (маршрут від 5 школи і аж до Задворецької)", - пише жінка.
Місцева мешканка пообіцяла купу незабутніх вражень комунальникам та посадовцям.
"Приходьте, обіцяємо незабутні враження, нові акробатичні вихиляси в рамках фігурного катання, а ще, можливо, хтось відкриє для себе незнайомі "еротичні позиції" у стилі "ластівка у піке", "будь як пінгвін" і багато інших. Партнерів "по бізнесу" прохання приєднатися", - йдеться у повідомленні Наталії.
У коментарях користувачі додали, що така прикра ситуація наразі спостерігається на дорогах у багатьох районах міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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