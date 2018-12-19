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Луцьких комунальників запросили спробувати «незнайомі еротичні позиції» на покритій льодом вулиці. ФОТО

Луцьких комунальників запросили спробувати «незнайомі еротичні позиції» на покритій льодом вулиці. ФОТО
У Луцьку скаржаться на комунальників, які не посипали вулиці міста. Зокрема й вулицю Клима Савура. Мешканці запросили їх пройтися "льодовим кілометром мужності".

Про це у Facebook написала лучанка Наталія Форманюк.

"Щиро, від усього серця, запрошуємо представників, працівників та адміністрацію ЖКХ Луцька та ЖЕКу №3 на льодовий кілометр мужності, сміливості та граціозності, що знаходиться по вулиці Клима Савура (маршрут від 5 школи і аж до Задворецької)", - пише жінка.

Місцева мешканка пообіцяла купу незабутніх вражень комунальникам та посадовцям.

"Приходьте, обіцяємо незабутні враження, нові акробатичні вихиляси в рамках фігурного катання, а ще, можливо, хтось відкриє для себе незнайомі "еротичні позиції" у стилі "ластівка у піке", "будь як пінгвін" і багато інших. Партнерів "по бізнесу" прохання приєднатися", - йдеться у повідомленні Наталії.

У коментарях користувачі додали, що така прикра ситуація наразі спостерігається на дорогах у багатьох районах міста.

Луцьких комунальників запросили спробувати «незнайомі еротичні позиції» на покритій льодом вулиці. ФОТО
Луцьких комунальників запросили спробувати «незнайомі еротичні позиції» на покритій льодом вулиці. ФОТО
Луцьких комунальників запросили спробувати «незнайомі еротичні позиції» на покритій льодом вулиці. ФОТО

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Теги: дороги, негода, ожеледиця
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