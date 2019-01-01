Злодії обікрали церкву в селі на Волині
Сьогодні, 11:57
На Волині у селі Ощів Горохівського району обікрали храм.
Злодії проникли в церкву вночі 23 січня, повідомили на сайті Горохівського благочиння, - інформує Перший.
До поліції одразу звернувся настоятель храму священик Роман Світлик.
Слідчо-оперативна група на місці встановила, що зловмисники проникли в храм, пошкодивши вікно. Оскільки старовинних цінних речей у храмі не знайшли, невідомі викрали із каси 100 гривень.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у приміщення, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські шукають зловмисників, причетних до крадіжки.
Нагадаємо, у січні у селі Смолява Горохівського району невідомі обікрали церкву. Зокрема, вони вирізали з трьох рам полотна з іконами, кожній з яких більше 200 років.
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Злодії проникли в церкву вночі 23 січня, повідомили на сайті Горохівського благочиння, - інформує Перший.
До поліції одразу звернувся настоятель храму священик Роман Світлик.
Слідчо-оперативна група на місці встановила, що зловмисники проникли в храм, пошкодивши вікно. Оскільки старовинних цінних речей у храмі не знайшли, невідомі викрали із каси 100 гривень.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у приміщення, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські шукають зловмисників, причетних до крадіжки.
Нагадаємо, у січні у селі Смолява Горохівського району невідомі обікрали церкву. Зокрема, вони вирізали з трьох рам полотна з іконами, кожній з яких більше 200 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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