Злодії обікрали церкву в селі на Волині





Злодії проникли в церкву вночі 23 січня, повідомили на сайті Горохівського благочиння, - інформує



До поліції одразу звернувся настоятель храму священик Роман Світлик.



Слідчо-оперативна група на місці встановила, що зловмисники проникли в храм, пошкодивши вікно. Оскільки старовинних цінних речей у храмі не знайшли, невідомі викрали із каси 100 гривень.



За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у приміщення, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські шукають зловмисників, причетних до крадіжки.



Нагадаємо, у січні у селі Смолява Горохівського району невідомі обікрали церкву. Зокрема, вони вирізали з трьох рам полотна з іконами, кожній з яких більше 200 років.

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