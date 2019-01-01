вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Злодії обікрали церкву в селі на Волині

Злодії обікрали церкву в селі на Волині
На Волині у селі Ощів Горохівського району обікрали храм.

Злодії проникли в церкву вночі 23 січня, повідомили на сайті Горохівського благочиння, - інформує Перший.

До поліції одразу звернувся настоятель храму священик Роман Світлик.

Слідчо-оперативна група на місці встановила, що зловмисники проникли в храм, пошкодивши вікно. Оскільки старовинних цінних речей у храмі не знайшли, невідомі викрали із каси 100 гривень.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у приміщення, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські шукають зловмисників, причетних до крадіжки.

Нагадаємо, у січні у селі Смолява Горохівського району невідомі обікрали церкву. Зокрема, вони вирізали з трьох рам полотна з іконами, кожній з яких більше 200 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, злодії, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прем’єри тижня у кінотеатрі «Premier City»*
Сьогодні, 12:15
У хаті волинянина знайшли 20 грамів «травки». ФОТО
Сьогодні, 12:04
Злодії обікрали церкву в селі на Волині
Сьогодні, 11:57
Луцьких комунальників запросили спробувати «незнайомі еротичні позиції» на покритій льодом вулиці. ФОТО
Сьогодні, 11:57
У Луцьку муніципали перевіряють заклади, чи використовують вони засоби від ожеледиці
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
У волинському храмі, громада якого хоче перейти до ПЦУ, змінили замки У волинському храмі, громада якого хоче перейти до ПЦУ, змінили замки
21 січень, 11:31
Парафія волинського храму проголосувала за перехід до ПЦУ Парафія волинського храму проголосувала за перехід до ПЦУ
19 січень, 19:17
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО
19 січень, 17:50
У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ У Нововолинську зібрали підписи для переходу громади храму до ПЦУ
19 січень, 13:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Тараса Яковлева народилася донечка
Сьогодні, 12:31
 0
На Волині дитині-сироті допомогли вмеблювати квартиру
Сьогодні, 12:24
 0
Прем’єри тижня у кінотеатрі «Premier City»*
Сьогодні, 12:15
 0
У хаті волинянина знайшли 20 грамів «травки». ФОТО
Сьогодні, 12:04
 0
Луцьких комунальників запросили спробувати «незнайомі еротичні позиції» на покритій льодом вулиці. ФОТО
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8