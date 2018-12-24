У хаті волинянина знайшли 20 грамів «травки». ФОТО
Сьогодні, 12:04
У Ковельському районі поліцейські вилучили в місцевого жителя марихуану.
22 січня, під час профілактичного відпрацювання Ковельського району співробітники кримінальної поліції виявили 20 г. марихуани, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Вилучене направили на дослідження. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Наркотики, 20 г. рослинної речовини, схожої на марихуану, оперативники знайшли за місцем проживання 42-річного жителя району.
Чотири пакетики із наркотичною речовиною вилучили та направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.
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22 січня, під час профілактичного відпрацювання Ковельського району співробітники кримінальної поліції виявили 20 г. марихуани, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Вилучене направили на дослідження. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Наркотики, 20 г. рослинної речовини, схожої на марихуану, оперативники знайшли за місцем проживання 42-річного жителя району.
Чотири пакетики із наркотичною речовиною вилучили та направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Оце розкрили злочин віку, а амфітамін на кожному кроці продають то цього вони не бачать.
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