У хаті волинянина знайшли 20 грамів «травки». ФОТО

У Ковельському районі поліцейські вилучили в місцевого жителя марихуану.22 січня, під час профілактичного відпрацювання Ковельського району співробітники кримінальної поліції виявили 20 г. марихуани, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Вилучене направили на дослідження. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.Наркотики, 20 г. рослинної речовини, схожої на марихуану, оперативники знайшли за місцем проживання 42-річного жителя району.Чотири пакетики із наркотичною речовиною вилучили та направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.