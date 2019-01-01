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Чому сьогодні не можна виносити сміття з дому: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна виносити сміття з дому: прикмети і забобони
23 січня 2019 року вшановується пам'ять святого Григорія. Природні явища цього дня, вказують на погоду майбутнього літа.

Від цього дня господарі поступово починали планувати весняні справи, - повідомляє 24 канал.

Також 23 січня відзначають День почерку або День ручного письма. Відповідне свято заснували з метою нагадати всім про унікальність письма та про неповторність почерку кожної людини.

Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Григорій, Макар, Павло.

Народні прикмети на 23 січня:

– На деревах видно іній – літо буде прохолодним і непогожим.

– Якщо цього дня дме вітер з півдня, то у червні будуть часто йти грози і дощі.

– Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.

– "Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба".

– Перша крапля на день Григорія обіцяє тепле літо.

– Якщо цього дня сонячно і сухо – літо теж буде посушливим і спекотним.

Що можна робити 23 січня

1. Якщо на Григорія приготувати страви з м'яса, то ви увесь рік будете щасливими.

Що не можна робити 23 січня

1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

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Теги: свято, забобони
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