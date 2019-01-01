Чому сьогодні не можна виносити сміття з дому: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:40
23 січня 2019 року вшановується пам'ять святого Григорія. Природні явища цього дня, вказують на погоду майбутнього літа.
Від цього дня господарі поступово починали планувати весняні справи, - повідомляє 24 канал.
Також 23 січня відзначають День почерку або День ручного письма. Відповідне свято заснували з метою нагадати всім про унікальність письма та про неповторність почерку кожної людини.
Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Григорій, Макар, Павло.
Народні прикмети на 23 січня:
– На деревах видно іній – літо буде прохолодним і непогожим.
– Якщо цього дня дме вітер з півдня, то у червні будуть часто йти грози і дощі.
– Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.
– "Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба".
– Перша крапля на день Григорія обіцяє тепле літо.
– Якщо цього дня сонячно і сухо – літо теж буде посушливим і спекотним.
Що можна робити 23 січня
1. Якщо на Григорія приготувати страви з м'яса, то ви увесь рік будете щасливими.
Що не можна робити 23 січня
1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
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Від цього дня господарі поступово починали планувати весняні справи, - повідомляє 24 канал.
Також 23 січня відзначають День почерку або День ручного письма. Відповідне свято заснували з метою нагадати всім про унікальність письма та про неповторність почерку кожної людини.
Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Григорій, Макар, Павло.
Народні прикмети на 23 січня:
– На деревах видно іній – літо буде прохолодним і непогожим.
– Якщо цього дня дме вітер з півдня, то у червні будуть часто йти грози і дощі.
– Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.
– "Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба".
– Перша крапля на день Григорія обіцяє тепле літо.
– Якщо цього дня сонячно і сухо – літо теж буде посушливим і спекотним.
Що можна робити 23 січня
1. Якщо на Григорія приготувати страви з м'яса, то ви увесь рік будете щасливими.
Що не можна робити 23 січня
1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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