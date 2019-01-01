Чому сьогодні не можна виносити сміття з дому: прикмети і забобони





Від цього дня господарі поступово починали планувати весняні справи, - повідомляє



Також 23 січня відзначають День почерку або День ручного письма. Відповідне свято заснували з метою нагадати всім про унікальність письма та про неповторність почерку кожної людини.



Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Григорій, Макар, Павло.



Народні прикмети на 23 січня:



– На деревах видно іній – літо буде прохолодним і непогожим.



– Якщо цього дня дме вітер з півдня, то у червні будуть часто йти грози і дощі.



– Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.



– "Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба".



– Перша крапля на день Григорія обіцяє тепле літо.



– Якщо цього дня сонячно і сухо – літо теж буде посушливим і спекотним.



Що можна робити 23 січня



1. Якщо на Григорія приготувати страви з м'яса, то ви увесь рік будете щасливими.



Що не можна робити 23 січня



1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 січня 2019 року вшановується пам'ять святого Григорія. Природні явища цього дня, вказують на погоду майбутнього літа.Від цього дня господарі поступово починали планувати весняні справи, - повідомляє 24 канал Також 23 січня відзначають День почерку або День ручного письма. Відповідне свято заснували з метою нагадати всім про унікальність письма та про неповторність почерку кожної людини.Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Григорій, Макар, Павло.– На деревах видно іній – літо буде прохолодним і непогожим.– Якщо цього дня дме вітер з півдня, то у червні будуть часто йти грози і дощі.– Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.– "Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба".– Перша крапля на день Григорія обіцяє тепле літо.– Якщо цього дня сонячно і сухо – літо теж буде посушливим і спекотним.1. Якщо на Григорія приготувати страви з м'яса, то ви увесь рік будете щасливими.1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

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