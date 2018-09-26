На Волині дитині-сироті допомогли вмеблювати квартиру

Дитині-сироті з Волині допомогли вмеблювати квартиру, отриману від держави.Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.Керівник волинської філії ТОВ «Інтеренергосервіс»відгукнувся на прохання голови обласної державної адміністрації допомогти вмеблювати дитині-сироті квартиру, отриману від держави. Тож очільник області висловлює щиру вдячність Петру Бучику за його небайдужість та людяність.Такий подарунок на новосілля одержав, який отримав житло у новобудові с.Підгайці Луцького району, придбане за кошти державної субвенції.Нагадаємо, для забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа з минулого року в Україні запроваджено державне фінансування.Так, допомогти Тарасу Петруку облаштуватися у новій оселі голова ОДА Олександр Савченко вирішив, поспілкувавшись із ним під час вручення ключів від квартири 19 грудня 2018-го року. Саме тоді хлопець розповів про те, що вже працює, тому обживатиме нове помешкання самостійно.Тож, Олександр Савченко, дізнавшись, де працевлаштований Тарас, звернувся до керівника цього підприємства з проханням допомогти вмеблювати квартиру. Своєю чергою, керівник волинської філії ТОВ «Інтеренергосервіс» Петро Бучик відгукнувся та підтримав ідею.Більше того, Петро Бучик особисто допоміг Тарасу вибрати та замовити меблі у кухню, прихожу та кімнату. Днями меблі вже привезли, нині триває встановлення.