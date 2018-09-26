На Волині дитині-сироті допомогли вмеблювати квартиру
Сьогодні, 12:24
Дитині-сироті з Волині допомогли вмеблювати квартиру, отриману від держави.
Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Керівник волинської філії ТОВ «Інтеренергосервіс» Петро Бучик відгукнувся на прохання голови обласної державної адміністрації допомогти вмеблювати дитині-сироті квартиру, отриману від держави. Тож очільник області висловлює щиру вдячність Петру Бучику за його небайдужість та людяність.
Такий подарунок на новосілля одержав Тарас Петрук, який отримав житло у новобудові с.Підгайці Луцького району, придбане за кошти державної субвенції.
Нагадаємо, для забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа з минулого року в Україні запроваджено державне фінансування.
Так, допомогти Тарасу Петруку облаштуватися у новій оселі голова ОДА Олександр Савченко вирішив, поспілкувавшись із ним під час вручення ключів від квартири 19 грудня 2018-го року. Саме тоді хлопець розповів про те, що вже працює, тому обживатиме нове помешкання самостійно.
Тож, Олександр Савченко, дізнавшись, де працевлаштований Тарас, звернувся до керівника цього підприємства з проханням допомогти вмеблювати квартиру. Своєю чергою, керівник волинської філії ТОВ «Інтеренергосервіс» Петро Бучик відгукнувся та підтримав ідею.
Більше того, Петро Бучик особисто допоміг Тарасу вибрати та замовити меблі у кухню, прихожу та кімнату. Днями меблі вже привезли, нині триває встановлення.
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Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Керівник волинської філії ТОВ «Інтеренергосервіс» Петро Бучик відгукнувся на прохання голови обласної державної адміністрації допомогти вмеблювати дитині-сироті квартиру, отриману від держави. Тож очільник області висловлює щиру вдячність Петру Бучику за його небайдужість та людяність.
Такий подарунок на новосілля одержав Тарас Петрук, який отримав житло у новобудові с.Підгайці Луцького району, придбане за кошти державної субвенції.
Нагадаємо, для забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа з минулого року в Україні запроваджено державне фінансування.
Так, допомогти Тарасу Петруку облаштуватися у новій оселі голова ОДА Олександр Савченко вирішив, поспілкувавшись із ним під час вручення ключів від квартири 19 грудня 2018-го року. Саме тоді хлопець розповів про те, що вже працює, тому обживатиме нове помешкання самостійно.
Тож, Олександр Савченко, дізнавшись, де працевлаштований Тарас, звернувся до керівника цього підприємства з проханням допомогти вмеблювати квартиру. Своєю чергою, керівник волинської філії ТОВ «Інтеренергосервіс» Петро Бучик відгукнувся та підтримав ідею.
Більше того, Петро Бучик особисто допоміг Тарасу вибрати та замовити меблі у кухню, прихожу та кімнату. Днями меблі вже привезли, нині триває встановлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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