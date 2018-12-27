Під час обшуку в хаті волинянина знайшли дві перероблені гвинтівки

Співробітники кримінальної поліції вилучили у жителя Горохівського району дві гвинтівки.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.22 січня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 29-річного жителя Горохівського району оперативники вилучили дві пневматичні гвинтівки із ознаками переробки на вогнепальну зброю та два набої до них.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Мова йде про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.Фото ілюстративне