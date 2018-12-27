Під час обшуку в хаті волинянина знайшли дві перероблені гвинтівки
Сьогодні, 12:35
Співробітники кримінальної поліції вилучили у жителя Горохівського району дві гвинтівки.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
22 січня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 29-річного жителя Горохівського району оперативники вилучили дві пневматичні гвинтівки із ознаками переробки на вогнепальну зброю та два набої до них.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Мова йде про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.
Фото ілюстративне
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
22 січня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 29-річного жителя Горохівського району оперативники вилучили дві пневматичні гвинтівки із ознаками переробки на вогнепальну зброю та два набої до них.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Мова йде про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.
Фото ілюстративне
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