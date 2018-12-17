В Україні через снігопади перекрили низку трас
Сьогодні, 12:36
В Україні у зв’язку зі складними погодними умовами – ускладнений рух на дорогах.
Про це йдеться у повідомленні "Укравтодор" на Facebook.
Так, ввели тимчасові обмеження на рух великовагових транспортних засобів на таких дорогах державного зазначення:
Вінницька область
1) М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 434+000 – км 487+000 (від м. Немирів до м. Гайсин);
2) М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, км 346 – км 419 (від м. Жмеринка до м. М-Подільський).
Кіровоградська область
1) М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 578+928 – км 703+226 (від м. Кропивницький до межі із Черкаською областю);
2) М-13 Кропивницький – Платонове, км 0+000 – км 76+432 (від м. Кропивницький – до межі із Миколаївською областю);
3) Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, км 0+000 – км 81+735 (від м. Кропивницький до межі із Дніпропетровською областю);
4) Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 70+360 – км 153+196 (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю).
З 11-00 год. обмеження для пасажирського та великовагового транспорту на М-05 Київ – Одеса, км 237+108 – км 274+360 (від межі із Черкаською областю до межі із Одеською областю.
З 09-30 год. закрито рух (в’їзд) для великовагового транспорту у м. Кропивницький по а/д М-12, Н-14, Н-23.
Миколаївська область
1) М-13 Кропивницький – Платонове, км 76+432 – км 157+067 (від межі із Кіровоградською областю до межі з Одеською областю);
2) 3) Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+196 – км 235+650 (від межі із Кіровоградською областю до м. Миколаїв);
Р-75 КПП «Тимкове» – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка, км 83+275 – км 198+051 (від смт. Криве Озеро – Первомайськ – Доманівка до смт. Олександрівка Вознесенського р.-ну.
Одеська область
1) М-05 Київ – Одеса, км 273+210 – км 450+500.
Черкаська область
1) М-05 Київ – Одеса, км 143+009 – км 237+089;
2) М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 518+697 – км 584+222.
Крім того у, Київській області від 14-00 години буде обмежено рух вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів на окремих ділянках доріг загального користування.
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Про це йдеться у повідомленні "Укравтодор" на Facebook.
Так, ввели тимчасові обмеження на рух великовагових транспортних засобів на таких дорогах державного зазначення:
Вінницька область
1) М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 434+000 – км 487+000 (від м. Немирів до м. Гайсин);
2) М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, км 346 – км 419 (від м. Жмеринка до м. М-Подільський).
Кіровоградська область
1) М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 578+928 – км 703+226 (від м. Кропивницький до межі із Черкаською областю);
2) М-13 Кропивницький – Платонове, км 0+000 – км 76+432 (від м. Кропивницький – до межі із Миколаївською областю);
3) Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, км 0+000 – км 81+735 (від м. Кропивницький до межі із Дніпропетровською областю);
4) Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 70+360 – км 153+196 (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю).
З 11-00 год. обмеження для пасажирського та великовагового транспорту на М-05 Київ – Одеса, км 237+108 – км 274+360 (від межі із Черкаською областю до межі із Одеською областю.
З 09-30 год. закрито рух (в’їзд) для великовагового транспорту у м. Кропивницький по а/д М-12, Н-14, Н-23.
Миколаївська область
1) М-13 Кропивницький – Платонове, км 76+432 – км 157+067 (від межі із Кіровоградською областю до межі з Одеською областю);
2) 3) Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+196 – км 235+650 (від межі із Кіровоградською областю до м. Миколаїв);
Р-75 КПП «Тимкове» – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка, км 83+275 – км 198+051 (від смт. Криве Озеро – Первомайськ – Доманівка до смт. Олександрівка Вознесенського р.-ну.
Одеська область
1) М-05 Київ – Одеса, км 273+210 – км 450+500.
Черкаська область
1) М-05 Київ – Одеса, км 143+009 – км 237+089;
2) М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 518+697 – км 584+222.
Крім того у, Київській області від 14-00 години буде обмежено рух вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів на окремих ділянках доріг загального користування.
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