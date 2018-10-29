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Посеред Луцька копи знайшли у львів'янина боєприпаси

Посеред Луцька копи знайшли у львів'янина боєприпаси
У Луцьку поліцейські вилучили у мешканця Львівської області набої.

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

22 січня на зупинці громадського транспорту на проспекті Соборності у Луцьку співробітники управління карного розшуку області вилучили у 41-річного жителя сусідньої Львівської області 50 набоїв калібру 5,6 мм.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Мова йде про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.

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Теги: зброя, боєприпаси
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