Посеред Луцька копи знайшли у львів'янина боєприпаси





За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



22 січня на зупинці громадського транспорту на проспекті Соборності у Луцьку співробітники управління карного розшуку області вилучили у 41-річного жителя сусідньої Львівської області 50 набоїв калібру 5,6 мм.



Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.



Мова йде про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.



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