За тиждень на Волині вилучили майже 50 кілограмів незаконно виловленої риби. ФОТО

З 14 до 21 січня 2019 року працівники Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 29 правопорушень та вилучили 47,9 кг риби.Про це повідомили у прес-службі управління державного агентства рибного господарства у Волинській області.Внаслідок цих рибоохоронних заходів інспектори виявили 29 порушень. Зокрема, зафіксували 20 порушень за ч. 3 ст. 85 КУпАП, два - за ч. 4 ст. 85 КУпАП, чотири - за ст. 88-1 КУпАП, два – за ст. 85 -1 КУпАП та ще одне правопорушення за ст. 188-5 КУпАП.По восьми справах матеріали були направлені в суди для вирішення питання про притягнення порушників до адміністративної відповідальності. У правопорушників вилучили 7 сіткоснастевих знарядь лову та 47,9 кг водних біоресурсів.Для прикладу, 18 січня на р. Луга, між селами Федорівка та Заріччя затримано громадянина, який здійснював лов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову кустарного виробництва. За допомогою 4 «екранів» йому вдалось впіймати 17 екз. краснопірки. Збитки за даним фактом склали 1 156 грн. На порушника склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рибу та заборонені знаряддя лову вилучили.З метою попередження порушень у сфері рибоохоронного законодавства працівниками Управління активно ведеться масово-роз’яснювальна робота серед населення області.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись природоохоронного законодавства. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40 або на всеукраїнську цілодобову безкоштовну «гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50.