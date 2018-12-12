вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За тиждень на Волині вилучили майже 50 кілограмів незаконно виловленої риби. ФОТО

За тиждень на Волині вилучили майже 50 кілограмів незаконно виловленої риби. ФОТО
З 14 до 21 січня 2019 року працівники Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 29 правопорушень та вилучили 47,9 кг риби.

Про це повідомили у прес-службі управління державного агентства рибного господарства у Волинській області.

Внаслідок цих рибоохоронних заходів інспектори виявили 29 порушень. Зокрема, зафіксували 20 порушень за ч. 3 ст. 85 КУпАП, два - за ч. 4 ст. 85 КУпАП, чотири - за ст. 88-1 КУпАП, два – за ст. 85 -1 КУпАП та ще одне правопорушення за ст. 188-5 КУпАП.

По восьми справах матеріали були направлені в суди для вирішення питання про притягнення порушників до адміністративної відповідальності. У правопорушників вилучили 7 сіткоснастевих знарядь лову та 47,9 кг водних біоресурсів.

Для прикладу, 18 січня на р. Луга, між селами Федорівка та Заріччя затримано громадянина, який здійснював лов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову кустарного виробництва. За допомогою 4 «екранів» йому вдалось впіймати 17 екз. краснопірки. Збитки за даним фактом склали 1 156 грн. На порушника склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рибу та заборонені знаряддя лову вилучили.

З метою попередження порушень у сфері рибоохоронного законодавства працівниками Управління активно ведеться масово-роз’яснювальна робота серед населення області.

Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись природоохоронного законодавства. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40 або на всеукраїнську цілодобову безкоштовну «гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50.
За тиждень на Волині вилучили майже 50 кілограмів незаконно виловленої риби. ФОТО
За тиждень на Волині вилучили майже 50 кілограмів незаконно виловленої риби. ФОТО
За тиждень на Волині вилучили майже 50 кілограмів незаконно виловленої риби. ФОТО
За тиждень на Волині вилучили майже 50 кілограмів незаконно виловленої риби. ФОТО
За тиждень на Волині вилучили майже 50 кілограмів незаконно виловленої риби. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: риба, Волинь, порушення, ловля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На тротуарах Володимира – суцільна ковзанка. ФОТО
Сьогодні, 13:18
Волинський адвокат допоміг інваліду війни виграти суд у Міноборони
Сьогодні, 13:03
За тиждень на Волині вилучили майже 50 кілограмів незаконно виловленої риби. ФОТО
Сьогодні, 12:41
Чому сьогодні не можна виносити сміття з дому: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:40
В Україні через снігопади перекрили низку трас
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
З початку року на Волині зловили десяток «рибних» порушників З початку року на Волині зловили десяток «рибних» порушників
09 січень, 12:35
За тиждень на Волині зловили 20 «рибних» порушників За тиждень на Волині зловили 20 «рибних» порушників
12 грудень, 2018, 11:34
З початку року у волинські водойми випустили 6,4 тонни малька З початку року у волинські водойми випустили 6,4 тонни малька
10 грудень, 2018, 19:13
Рибоохорона влаштувала облаву на заплаві Стиру. ФОТО Рибоохорона влаштувала облаву на заплаві Стиру. ФОТО
05 грудень, 2018, 07:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські затримали молодика, який розбещував неповнолітніх
Сьогодні, 13:43
 0
На тротуарах Володимира – суцільна ковзанка. ФОТО
Сьогодні, 13:18
 0
Волинський адвокат допоміг інваліду війни виграти суд у Міноборони
Сьогодні, 13:03
 0
За тиждень на Волині вилучили майже 50 кілограмів незаконно виловленої риби. ФОТО
Сьогодні, 12:41
 0
Чому сьогодні не можна виносити сміття з дому: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8