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Волинський адвокат допоміг інваліду війни виграти суд у Міноборони

Волинський адвокат допоміг інваліду війни виграти суд у Міноборони
Волонтер і правозахисник Василь Нагорний допоміг інваліду війни 2-ої групи виграти суд у Міністерства оборони України.

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

Зазначається, що Апеляційний суд відхилив апеляцію Міноборони на рішення Волинського окружного адмінсуду, який зобов'язав Міноборони виплатити бійцю грошову компенсацію у зв'язку зі зміною групи інвалідності.



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Теги: суд, Нагорний
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