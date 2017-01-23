Волинський адвокат допоміг інваліду війни виграти суд у Міноборони
Сьогодні, 13:03
Волонтер і правозахисник Василь Нагорний допоміг інваліду війни 2-ої групи виграти суд у Міністерства оборони України.
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
Зазначається, що Апеляційний суд відхилив апеляцію Міноборони на рішення Волинського окружного адмінсуду, який зобов'язав Міноборони виплатити бійцю грошову компенсацію у зв'язку зі зміною групи інвалідності.
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Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
Зазначається, що Апеляційний суд відхилив апеляцію Міноборони на рішення Волинського окружного адмінсуду, який зобов'язав Міноборони виплатити бійцю грошову компенсацію у зв'язку зі зміною групи інвалідності.
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