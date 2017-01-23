Волинський адвокат допоміг інваліду війни виграти суд у Міноборони

Василь Нагорний допоміг інваліду війни 2-ої групи виграти суд у Міністерства оборони України.



Про це він написав на своїй сторінці у facebook.



Зазначається, що Апеляційний суд відхилив апеляцію Міноборони на рішення Волинського окружного адмінсуду, який зобов'язав Міноборони виплатити бійцю грошову компенсацію у зв'язку зі зміною групи інвалідності.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтер і правозахисникдопоміг інваліду війни 2-ої групи виграти суд у Міністерства оборони України.Про це він написав на своїй сторінці у facebook.Зазначається, що Апеляційний суд відхилив апеляцію Міноборони на рішення Волинського окружного адмінсуду, який зобов'язав Міноборони виплатити бійцю грошову компенсацію у зв'язку зі зміною групи інвалідності.

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