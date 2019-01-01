На тротуарах Володимира – суцільна ковзанка. ФОТО
Сьогодні, 13:18
У Володимирі-Волинському нарікають на комунальників, які не посипали піском дорогу до дитячого садочка та не розчистили сніг.
Про це у спільноті "Ганьба княжого міста" написала користувачка Irena Gladchuk.
"Доброго дня усім! Накипіло... Хочу подякувати за "хороші" тротуари, правда не знаю кому. Щодня ходимо з сином в садочок. Невже так важко розчистити сніг по дорозі у ДИТЯЧИЙ заклад!!! Сьогодні мама з дитиною на руках впала прямо на проїжджу частину, слизько страшенно, машини при гальмуванні суне... Нема слів просто..." - обурюється жінка.
Жінка повідомила, що сніг не прибрали на відрізку від вулиці Ковельської до лікарні. Каже також, на вулиці Ніла Хасевича прибудинкові дороги - в наростах льоду.
У коментарях мешканці додали, що така ситуація з прибиранням є і в інших районах міста.
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Про це у спільноті "Ганьба княжого міста" написала користувачка Irena Gladchuk.
"Доброго дня усім! Накипіло... Хочу подякувати за "хороші" тротуари, правда не знаю кому. Щодня ходимо з сином в садочок. Невже так важко розчистити сніг по дорозі у ДИТЯЧИЙ заклад!!! Сьогодні мама з дитиною на руках впала прямо на проїжджу частину, слизько страшенно, машини при гальмуванні суне... Нема слів просто..." - обурюється жінка.
Жінка повідомила, що сніг не прибрали на відрізку від вулиці Ковельської до лікарні. Каже також, на вулиці Ніла Хасевича прибудинкові дороги - в наростах льоду.
У коментарях мешканці додали, що така ситуація з прибиранням є і в інших районах міста.
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