На тротуарах Володимира – суцільна ковзанка. ФОТО

У Володимирі-Волинському нарікають на комунальників, які не посипали піском дорогу до дитячого садочка та не розчистили сніг.Про це у спільноті "Ганьба княжого міста" написала користувачка"Доброго дня усім! Накипіло... Хочу подякувати за "хороші" тротуари, правда не знаю кому. Щодня ходимо з сином в садочок. Невже так важко розчистити сніг по дорозі у ДИТЯЧИЙ заклад!!! Сьогодні мама з дитиною на руках впала прямо на проїжджу частину, слизько страшенно, машини при гальмуванні суне... Нема слів просто..." - обурюється жінка.Жінка повідомила, що сніг не прибрали на відрізку від вулиці Ковельської до лікарні. Каже також, на вулиці Ніла Хасевича прибудинкові дороги - в наростах льоду.У коментарях мешканці додали, що така ситуація з прибиранням є і в інших районах міста.