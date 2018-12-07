Поліцейські затримали молодика, який розбещував неповнолітніх

В Запоріжжі поліція затримала 19-річного розбещувача малолітніх.Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, - передає УНН."Черговий 19-річний покидьок затриманий поліцією по гарячим слідам за статеві злочині проти дітей в Запоріжжі. Вчора в кабіні ліфту приставив ніж хлопчику, 14 років, зняв йому брюки та чіпав за статеві органи", - написав Аброськін.Протягом 2018 року до поліції зверталися батьки 8-, 12-, 16-річних дітей з заявами про скоєння проти їх дітей аналогічних злочинів в Запоріжжі.Голова Нацполіції додав, що затриманий буде перевірений на причетність до скоєння зазначених злочинів в зв’язку зі схожими ознаками зовнішності.