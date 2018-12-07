Поліцейські затримали молодика, який розбещував неповнолітніх
Сьогодні, 13:43
В Запоріжжі поліція затримала 19-річного розбещувача малолітніх.
Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, - передає УНН.
"Черговий 19-річний покидьок затриманий поліцією по гарячим слідам за статеві злочині проти дітей в Запоріжжі. Вчора в кабіні ліфту приставив ніж хлопчику, 14 років, зняв йому брюки та чіпав за статеві органи", - написав Аброськін.
Протягом 2018 року до поліції зверталися батьки 8-, 12-, 16-річних дітей з заявами про скоєння проти їх дітей аналогічних злочинів в Запоріжжі.
Голова Нацполіції додав, що затриманий буде перевірений на причетність до скоєння зазначених злочинів в зв’язку зі схожими ознаками зовнішності.
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Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, - передає УНН.
"Черговий 19-річний покидьок затриманий поліцією по гарячим слідам за статеві злочині проти дітей в Запоріжжі. Вчора в кабіні ліфту приставив ніж хлопчику, 14 років, зняв йому брюки та чіпав за статеві органи", - написав Аброськін.
Протягом 2018 року до поліції зверталися батьки 8-, 12-, 16-річних дітей з заявами про скоєння проти їх дітей аналогічних злочинів в Запоріжжі.
Голова Нацполіції додав, що затриманий буде перевірений на причетність до скоєння зазначених злочинів в зв’язку зі схожими ознаками зовнішності.
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