Екс-очільниця луцької «Ласки» засвітилась у скандалі. ВІДЕО





Через соціальні мережі активісти наполегливо вимагали від посадовиці Ірини відзвітуватися про діяльність підприємства. Але офіційної відповіді від екс-чиновниці так і не дочекалися, - йдеться у сюжеті



Відтак, почали самостійно шукати інформацію про фінанси підприємства. У минулому році комунальне підприємство на свою діяльність отримало понад 800 тисяч гривень. З них майже 120 тисяч витратили на стерилізацію тварин. Найбільше запитань викликає вибір клініки.



Проте екс-очільниця обрала інший шлях. Собак з Ірпеня на стерилізацію відвозили за 400 кілометрів аж у Луцьк.



Зі слів пані Мурги, громадську організацію “Порятунок чотирилапих” у Луцьку обрали через те, що саме там існують умови для післяопераційного перетримання тварин.



Проте, діяльність громадської організації “Порятунок чотирилапих”, яку очолює Богдана Новарчук, здобула серед зоозахисників не надто доброї слави. Журналісти зв’язались телефоном з волонтеркою, яка особисто шукала собак з міст Нетішин і Ставута в цьому центрі 5 грудня 2018 року.



Пані Юлія стверджує, що приміщення, яке вони бачили взагалі не пристосоване для тримання тварин.



Це ж підтвердила і зоозахисниця з Луцька Любов Сорочук.



На стерилізацію до Луцька з Ірпеня відвезли 68 собак. Зі слів Ірини Мурги, всі вони повернулись до міста.



За договором, вартість послуги для однієї тварини – 1756 грн. Ми поцікавились скільки коштуватиме стерилізація, без перетримання, в державній клініці в Києві.



В одній з приватних клінік Ірпеня ціна суттєво не відрізняється.

Та пані Мурга переконує, що в місцевих клініках часто відмовлялися від робити з безпритульними, асоціальними тваринами. Тому обрала ветлікарню в Луцьку. Ми знайшли комунальну клініку в Житомирі, куди їхати ближче, і послуги дешевші. До того ж, працюють і з безпритульними тваринами. Але договір підписали саме з луцькою. Та ще й тоді, коли підписувати його не мали права.



Перші 50 тисяч заплатили 10 серпня 2018 року згідно з актом виконаних робіт про надані послуги 2 серпня. Але ж ліцензію “Порятунок чотирилапих” отримали лише 28 серпня.



У декларації пані Мурги за 2017 рік не вказані доходи, які надходили на її особисту картку. Гроші вона збирала на лікування поранених тварин. Але не вказувала у декларації.



Але закон зобов’язує декларувати і благодійні внески.



Зі слів пані Ірини, після звільнення майно комунального підприємства вона передала на баланс підприємства “Контроль благоустрою міста”. А от пластикові вікна, які були були у будівлі на вулиці Слов’янській, де базувалось КП, вона демонтувала і кудись поділа.



Попри все, пані Ірина Мурга не збирається припиняти зоозахисної діяльності. Тепер вже під егідою новоствореної громадської організації “Тварини в законі”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зоозахисники міста Ірпінь б'ють на сполох, через те, що безпритульних собак на стерилізацію звозять у Луцьк. І розповідають про колишню очільницю комунального підприємства “Служба захисту та лікування тварин” Ірину Мургу.Через соціальні мережі активісти наполегливо вимагали від посадовиці Ірини відзвітуватися про діяльність підприємства. Але офіційної відповіді від екс-чиновниці так і не дочекалися, - йдеться у сюжеті ІА "Погляд" Відтак, почали самостійно шукати інформацію про фінанси підприємства. У минулому році комунальне підприємство на свою діяльність отримало понад 800 тисяч гривень. З них майже 120 тисяч витратили на стерилізацію тварин. Найбільше запитань викликає вибір клініки.Проте екс-очільниця обрала інший шлях. Собак з Ірпеня на стерилізацію відвозили за 400 кілометрів аж у Луцьк.Зі слів пані Мурги, громадську організацію “Порятунок чотирилапих” у Луцьку обрали через те, що саме там існують умови для післяопераційного перетримання тварин.Проте, діяльність громадської організації “Порятунок чотирилапих”, яку очолює, здобула серед зоозахисників не надто доброї слави. Журналісти зв’язались телефоном з волонтеркою, яка особисто шукала собак з міст Нетішин і Ставута в цьому центрі 5 грудня 2018 року.Пані Юлія стверджує, що приміщення, яке вони бачили взагалі не пристосоване для тримання тварин.Це ж підтвердила і зоозахисниця з Луцька ЛНа стерилізацію до Луцька з Ірпеня відвезли 68 собак. Зі слів Ірини Мурги, всі вони повернулись до міста.За договором, вартість послуги для однієї тварини – 1756 грн. Ми поцікавились скільки коштуватиме стерилізація, без перетримання, в державній клініці в Києві.В одній з приватних клінік Ірпеня ціна суттєво не відрізняється.Та пані Мурга переконує, що в місцевих клініках часто відмовлялися від робити з безпритульними, асоціальними тваринами. Тому обрала ветлікарню в Луцьку. Ми знайшли комунальну клініку в Житомирі, куди їхати ближче, і послуги дешевші. До того ж, працюють і з безпритульними тваринами. Але договір підписали саме з луцькою. Та ще й тоді, коли підписувати його не мали права.Перші 50 тисяч заплатили 10 серпня 2018 року згідно з актом виконаних робіт про надані послуги 2 серпня. Але ж ліцензію “Порятунок чотирилапих” отримали лише 28 серпня.У декларації пані Мурги за 2017 рік не вказані доходи, які надходили на її особисту картку. Гроші вона збирала на лікування поранених тварин. Але не вказувала у декларації.Але закон зобов’язує декларувати і благодійні внески.Зі слів пані Ірини, після звільнення майно комунального підприємства вона передала на баланс підприємства “Контроль благоустрою міста”. А от пластикові вікна, які були були у будівлі на вулиці Слов’янській, де базувалось КП, вона демонтувала і кудись поділа.Попри все, пані Ірина Мурга не збирається припиняти зоозахисної діяльності. Тепер вже під егідою новоствореної громадської організації “Тварини в законі”.

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