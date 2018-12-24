На Волині 170 аптек видавали безкоштовні ліки

170 аптек Волині беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки».1 квітня 2017 року в Україні стартувала урядова програма «Доступні ліки», згідно якої пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. За цей час програма вже довела свою дієвість, - повідомили відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Так, у 2018 році 170 аптечних закладів Волині брали участь в програмі «Доступні ліки». Протягом року виписано 424 тис. 49 рецептів, з яких відпущено 404 тис. 362 рецепти (95,3%), 225 тис. 604 особам. Загальна вартість відпущених рецептів становить 24 млн 237 тис. 951 грн.Таку ж суму перерахували аптечним закладам області.У 2019 році українці й надалі отримуватимуть ліки безкоштовно або з незначною доплатою. На це у держбюджеті передбачено 1 млрд грн. Однак, у поточному році програму очікує серйозна трансформація. Передбачається, що з 1 квітня програма відійде до Національної служби здоров’я, тобто контрактувати аптечні заклади та відшкодовувати вартість відпущених лікарських засобів будуть не заклади охорони здоров’я чи муніципалітети, а безпосередньо один головний оператор бюджетних коштів - НСЗУ.Нова модель фінансування передбачає, що всі адміністративні механізми програми стануть автоматизованими та централізованими. Це сприятиме оперативному реагуванню на нестачу фінансування у тому чи іншому регіоні. НСЗУ як єдиний фінансовий оператор програми зможе самостійно, без рішення місцевої ради, перерозподіляти фінансування між регіонами, де є більший попит на ліки за програмою і тими, де є надлишок.Перехід на нову модель фінансування передбачає обов’язкове запровадження електронного рецепту. Отже, з 1 квітня 2019 року «Доступні ліки» почнуть відпускатися за номером рецепту, який система надсилатиме смс-повідомленням на мобільний телефон пацієнта.Для того, щоб МОЗ України та НСЗУ мали достатньо часу для впровадження нових механізмів роботи програми, а пацієнти продовжували безперебійно отримувати ліки за програмою, Уряд передбачив у бюджеті кошти на І квартал 2019 року за старою моделлю фінансування: 250 млн грн, як субвенція з державного бюджету.