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На Донбасі майор застрелився після смерті товариша по службі

На Донбасі майор застрелився після смерті товариша по службі
Майор застрелився після того, як виявив мертвим свого товариша по службі. Такі обставини загибелі військовослужбовців встановленні в рамках кримінального провадження за фактом загибелі двох військових у приватному будинку на Донбасі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.

З’ясовано, що майор та сержант разом випивали. З невідомих причин між ними спалахнула суперечка, яка переросла у бійку у дворі поряд з будинком. Майор бив сержанта, який врешті втратив свідомість. Побитий, він так і залишився лежати на вулиці, де і замерз на смерть. Коли ранком майор виявив товариша, то спробував привести його до тями. Однак, той був вже мертвий. Після цього майор покінчив із собою, вистріливши в голову з табельної зброї.

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Теги: військовий, самогубство
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