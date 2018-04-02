На Донбасі майор застрелився після смерті товариша по службі





Про це повідомляє



З’ясовано, що майор та сержант разом випивали. З невідомих причин між ними спалахнула суперечка, яка переросла у бійку у дворі поряд з будинком. Майор бив сержанта, який врешті втратив свідомість. Побитий, він так і залишився лежати на вулиці, де і замерз на смерть. Коли ранком майор виявив товариша, то спробував привести його до тями. Однак, той був вже мертвий. Після цього майор покінчив із собою, вистріливши в голову з табельної зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майор застрелився після того, як виявив мертвим свого товариша по службі. Такі обставини загибелі військовослужбовців встановленні в рамках кримінального провадження за фактом загибелі двох військових у приватному будинку на Донбасі.Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.З’ясовано, що майор та сержант разом випивали. З невідомих причин між ними спалахнула суперечка, яка переросла у бійку у дворі поряд з будинком. Майор бив сержанта, який врешті втратив свідомість. Побитий, він так і залишився лежати на вулиці, де і замерз на смерть. Коли ранком майор виявив товариша, то спробував привести його до тями. Однак, той був вже мертвий. Після цього майор покінчив із собою, вистріливши в голову з табельної зброї.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію