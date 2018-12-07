Скільки волинян отримали субсидії минулого року

У грудні 2018 року понад 101 тисяча сімей на Волині отримала субсидії.Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні отримували 101,9 тис. домогосподарств (30,3% від загальної кількості домогосподарств області), - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом 2018р. звернулось 125,3 тис. домогосподарств (на 54,4% менше, ніж у 2017р.), з них 53,8% проживають у міських поселеннях, 46,2% – у сільській місцевості.У 2018р. субсидії призначили 180,7 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), з них у міських поселеннях – 107,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 73,2 тис. домогосподарств. Порівняно з 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 30,0%.Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у 2018р. становила 78,8 млн.грн (у 2017р. – 111,9 млн.грн), з якої у міських поселеннях – 48,2 млн.грн, у сільській місцевості – 30,6 млн.грн.Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні становив 1050,2 грн (у грудні 2017р. – 1384,8 грн)."На покриття субсидій організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, у 2018р. перераховано 1809,9 млн.грн (у міських поселення – 1116,6 млн.грн, у сільській місцевості – 693,3 млн.грн), що на 2,8% більше, ніж у 2017р. Заборгованість бюджетів перед даними організаціями на кінець грудня становила 162,9 млн.грн." - йдеться у повідомленні.