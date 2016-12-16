Звітуватиму тільки разом з Палицею, – Савченко до депутатів Волиньради

Голови фракцій «Свобода», «Батьківщина», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Українське об`єднання патріотів – УКРОП» Волинської обласної ради вимагали від голови Волинської ОДАзвіту.Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА у facebook.У відповідь на таке звернення повідомляють:43-ою статтею Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» строки «заслуховування звітів голів мiсцевих державних адмiнiстрацiй, їх заступникiв, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй про виконання програм соцiально-економiчного та культурного розвитку, бюджету, рiшень ради iз зазначених питань, а також про здiйснення мiсцевими державними адмiнiстрацiями делегованих їм радою повноважень» не визначені. Натомість у статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» йдеться про те, що «голови мiсцевих державних адмiнiстрацiй щорiчно звiтують перед вiдповiдними радами з питань виконання бюджету, програм соцiально-економiчного та культурного розвитку територiй i делегованих повноважень.»Окрім того, в плані роботи обласної ради на 2019 рік, затвердженому рішенням сесії обласної ради, не передбачено заслуховування звіту голови облдержадміністрації."Рік моєї діяльності на посаді голови Волинської обласної державної адміністрації спливає 23 березня 2019 року, відповідно на черговій сесії обласної ради після 23 березня 2019 року я прозвітую перед обласною радою", - йдеться у повідомлені.Враховуючи гостре бажання заслухати звіт Олександра Савченко раніше, він відповів таке:"Шановні керівники фракцій! Я, Савченко Олександр Ілліч, голова Волинської обласної державної адміністрації, готовий прозвітувати про свою роботу раніше, за умови, що разом зі мною, в той же день, в сесійній залі прозвітує і голова Волинської обласної ради. Не через засоби зв`язку чи паперові носії, а особисто. Так як останнім часом вся напруга, яка склалася між представницькою та виконавчою гілками влади в області, викликана відсутністю комунікації між головою обласної ради та обласною державною адміністрацією. Саме через відсутність цієї комунікації є проблемні питання, які нездатні сьогодні вирішувати підлеглі Ігоря Петровича. Я дуже шкодую, що Ігор Палиця, як голова Волинської обласної ради, не проводить більше часу на Княжій Волині та не займається вирішенням нагальних для волинян питань. Тому я, з великою повагою до обласної ради гарантую, що радо прозвітую перед депутатським корпусом разом з Ігорем Петровичем Палицею".