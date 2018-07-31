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З початку року вже 40 пар волинян взяли експрес-шлюб

З початку року вже 40 пар волинян взяли експрес-шлюб
Цьогоріч на Волині уже 40 пар наречених уклали шлюб за добу.

Про це повідомили у прес-службі головного управління юстиції у Волинській області.

"Друзі, із радістю хочу повідомити, що уже 40 пар наречених станом на 22 січня на Волині уклали шлюб за добу. Приємно, що проект користується успіхом, адже втілюючи його, працівники юстиції прагнуть спростити життя українців та відійти від бюрократичних застарілих норм", - розповів очільник юстиції Волині Антон Кустик.

Так, за допомогою проекту наречені самостійно можуть обрати зручні для них дату, час та місце реєстрації шлюбу і одружитися навіть у той самий день, коли були подані документи.

З початку року вже 40 пар волинян взяли експрес-шлюб

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Теги: весілля, шлюб за добу, одруження
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