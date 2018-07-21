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В Україні виростили гриба-рекордсмена

В Україні виростили гриба-рекордсмена
Печерицю вагою 1,98 кг і діаметром капелюшка 34 см виростили в Київській області.

Про це повідомляє Національне грибне агентство, - пише Еспресо.

Печерицю вагою 1,98 кг і діаметром капелюшка 34 см виростили в Київській області на грибній фермі компанії Динбо.

Рекорд зафіксований представником Національного реєстру рекордів України 22.01.19 як “Найбільша печериця”.

Це перший, в цій номінації, рекорд в Україні. Для того, щоб виростити такого велетня знадобилося 7 днів.

“Якщо збирати печериці діаметром капелюшка 2,5 см, знадобиться 170 грибочків, щоб зібрати один кілограм. Грибов з діаметром капелюшка 6 сантиметрів, потрібно буде близько 17 штук. Але бувають випадки, коли навіть один гриб - занадто багато, щоб зібрати 1 кг” - жартують в грибному агенстві.
В Україні виростили гриба-рекордсмена

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Теги: рекорд, Україна, гриб
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