У Луцьку влаштують кінопоказ фільму від ВВС

У Луцьку покажуть фільм про Землю від ВВС.У п'ятницю, 25 січня, у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) пройде перший вечірній кінопоказ року від проекту «Lutsk night cinema».Усіх кіногурманів запрошують на документальний британський фільм від всесвітньо відомої компанії ВВС «Земля: Один вражаючий день». Старт показу о 19:00.Стрічка «Земля» – це дивовижна подорож, яка розкриває силу природи. Протягом одного дня глядачі йтимуть разом із сонцем – від найвищих гір, через віддалені острови до екзотичних джунглів. За допомогою новітніх технологій фільм знайомить глядачів з колоритними тваринами і нагадує: щодня у світі відбувається більше чудес, ніж можна собі уявити.Проект «Lutsk night cinema» пропагує здоровий спосіб життя. Це означає, що забороняється приносити на захід алкоголь чи приходити напідпитку. Глядачів очікують чай, кава та печиво, але також дозволяється брати усе необхідне для комфортного кіноперегляду.Кінопоказ пройде в рамках фестивалю «Нове британське кіно» спільно з компанією «Arthouse Traffic» та за підтримки Британської Ради в Україні. У рамках даного фестивалю відбудеться ще 2 кінопокази у лютому.Захід безкоштовний, вікових обмежень немає.