У «Ring Cafe» – новинки в меню*
Сьогодні, 16:12
У меню «Ring Café» з’явилися стейки.
Тепер в Ring Café, що в РЦ «Промінь» гості можуть поласувати фірмовими стейками. В асортименті страви з курятини, свинини, яловичини, скумбрії та лосося.
Окрім того, шеф-кухар закладу розробила спеціально до нових страв гарніри та соуси, що якнайкраще пасуватимуть до м’яса.
Де? Ring Café – 4 поверх, РЦ «Промінь».
А також:
Ring DJ Café – City Park, проспект Волі 49-А.
Ring Café – село Струмівка, вул. Рівненська 74 (територія сервісного центру МВС).
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Тепер в Ring Café, що в РЦ «Промінь» гості можуть поласувати фірмовими стейками. В асортименті страви з курятини, свинини, яловичини, скумбрії та лосося.
Окрім того, шеф-кухар закладу розробила спеціально до нових страв гарніри та соуси, що якнайкраще пасуватимуть до м’яса.
Де? Ring Café – 4 поверх, РЦ «Промінь».
А також:
Ring DJ Café – City Park, проспект Волі 49-А.
Ring Café – село Струмівка, вул. Рівненська 74 (територія сервісного центру МВС).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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