У «Ring Cafe» – новинки в меню*





Тепер в Ring Café, що в РЦ «Промінь» гості можуть поласувати фірмовими стейками. В асортименті страви з курятини, свинини, яловичини, скумбрії та лосося.



Окрім того, шеф-кухар закладу розробила спеціально до нових страв гарніри та соуси, що якнайкраще пасуватимуть до м’яса.



Де? Ring Café – 4 поверх, РЦ «Промінь».



А також:



Ring DJ Café – City Park, проспект Волі 49-А.



Ring Café – село Струмівка, вул. Рівненська 74 (територія сервісного центру МВС).

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