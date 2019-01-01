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У «Ring Cafe» – новинки в меню*

У «Ring Cafe» – новинки в меню*
У меню «Ring Café» з’явилися стейки.

Тепер в Ring Café, що в РЦ «Промінь» гості можуть поласувати фірмовими стейками. В асортименті страви з курятини, свинини, яловичини, скумбрії та лосося.

Окрім того, шеф-кухар закладу розробила спеціально до нових страв гарніри та соуси, що якнайкраще пасуватимуть до м’яса.

Де? Ring Café – 4 поверх, РЦ «Промінь».

А також:

Ring DJ Café – City Park, проспект Волі 49-А.

Ring Café – село Струмівка, вул. Рівненська 74 (територія сервісного центру МВС).

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Теги: РЦ «Промінь»
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