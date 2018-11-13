Багатодітна сім’я залишилася без тата: волинян просять привітати доньку загиблого бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.13-ий день народження уже скоро зустріне. Вона є донькою, бійця 51-ої окремої механізованої бригади. Григорій від мобілізації не ховався, хоч і чекала тоді сім’я на четверту дитину, а допомагати дружині було нікому (вона втратила матір ще у 13-річному віці, чоловік теж був сиротою). Тяжкі поранення отримав у боях під Луганськом, перебував у Харківському госпіталі у стані коми, і помер 25 липня 2014 року – серце не витримало. За кілька днів до його смерті дружина Олена зі старшою донькою ще встигла провідати чоловіка у шпиталі, та до тями він так і не прийшов. 30 липня Олена народила їхнього синочка Іллюшу, а 31 липня усе село прийшло провести в останню путь батька 4-х дітей.Нині Таня навчається вже у 8-му класі. Дівчинці до вподоби багато предметів зі шкільної програми. Основні з них – фізкультура, українська мова та література, алгебра та геометрія, фізика, хімія, англійська та німецька мови. До слова, зі спортом дівчина на «ти», мріє колись вступити на факультет фізичної культури та спорту. Тому уже зараз активно займається, бере участь у змаганнях та займає призові місця, зокрема із бігу на дистанції 1 км здобула 1 місце.А ще, дуже любить наша іменинниця читати, як художню літературу, так і наукову. Іноді, коли випадає вільна хвилинка (а за навчанням та роботою по господарству в селі це буває не часто), Таня слухає свій улюблений яскравий та позитивний музичний гурт «MMDANCE». Полюбляє також прослуховувати англомовні пісні, що сприяє розвитку її англійської лексики.Дівчині пощастило побувати за кордоном лише раз – у Данії у 2015 році, де вона проживала у місцевій родині. Ця поїздка їй дуже сподобалася, тому хотіла б іще колись десь подорожувати.Тварин наша іменинниця дуже любить, особливо котів, собак та коней.Безумовним авторитетом для донечки є мама Олена, старша сестра Вікторія та брат Степан, а ще хресний батько. Свою маму Таня глибоко поважає, говорить, що вона дуже сильна, добра та чарівна, допомагає їй по господарству, доглядає за молодшим братиком Іллюшею, завжди намагається якось підтримати. А подвиг свого татка-Героя завжди берегтиме у серці.Багатодітна сім’я Савчуків, яка залишилася без батька, стикається з багатьма труднощами, але намагаються допомагати одне одному, підтримати.Савчук Тетяна. Невдовзі 13 років (25.01.2006). Локачинський р-н. Ріст: 170 см; Розмір взуття: 38-39.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.