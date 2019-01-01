До «Променя» знову завітають команди з «Ліги Сміху»*
Сьогодні, 19:36
13 лютого у Промені знову відбудеться гумор-шоу від команд Ліги Сміху.
Цього разу лучан веселитимуть: «Отдыхаем вместе», «Стадіон Діброва» та «Луганська збірна».
Відбірний гумор та найпікантніші жарти!
Квитки можна придбати тут: http://bit.ly/2FVua43
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Цього разу лучан веселитимуть: «Отдыхаем вместе», «Стадіон Діброва» та «Луганська збірна».
Відбірний гумор та найпікантніші жарти!
Квитки можна придбати тут: http://bit.ly/2FVua43
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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