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До «Променя» знову завітають команди з «Ліги Сміху»*

До «Променя» знову завітають команди з «Ліги Сміху»*
13 лютого у Промені знову відбудеться гумор-шоу від команд Ліги Сміху.

Цього разу лучан веселитимуть: «Отдыхаем вместе», «Стадіон Діброва» та «Луганська збірна».

Відбірний гумор та найпікантніші жарти!

Квитки можна придбати тут: http://bit.ly/2FVua43

До «Променя» знову завітають команди з «Ліги Сміху»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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