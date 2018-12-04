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За минулу добу в Україні розмитнили рекордну кількість «євроблях»

За минулу добу в Україні розмитнили рекордну кількість «євроблях»
За минулу добу оформили рекордну кількість автомобілів з єврономерами.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook сторінку Державної фіскальної служби України.

"Так, протягом минулої доби, 22 січня було здійснено митне оформлення 2,7 тис. автомобілів з єврономерами", - йдеться у повідомленні.

За даними ДФС, за них власники сплатили 170,5 млн грн платежів.

У ДФС таку активність громадян пов’язують з спливаючим терміном пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.

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Теги: бляхи, розмитнення
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