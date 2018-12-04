За минулу добу в Україні розмитнили рекордну кількість «євроблях»
Сьогодні, 16:47
За минулу добу оформили рекордну кількість автомобілів з єврономерами.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook сторінку Державної фіскальної служби України.
"Так, протягом минулої доби, 22 січня було здійснено митне оформлення 2,7 тис. автомобілів з єврономерами", - йдеться у повідомленні.
За даними ДФС, за них власники сплатили 170,5 млн грн платежів.
У ДФС таку активність громадян пов’язують з спливаючим терміном пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook сторінку Державної фіскальної служби України.
"Так, протягом минулої доби, 22 січня було здійснено митне оформлення 2,7 тис. автомобілів з єврономерами", - йдеться у повідомленні.
За даними ДФС, за них власники сплатили 170,5 млн грн платежів.
У ДФС таку активність громадян пов’язують з спливаючим терміном пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.
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