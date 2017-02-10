В Херсонській міськраді перестала існувати фракція «УКРОП»
Сьогодні, 17:20
В Херсонській міській раді одразу три депутати написали заяву на вихід з партії «УКРОП».
Причиною свого рішення депутати називають тоталітаризм місцевого партійного керівника «УКРОПу», який перетворив партію з патріотичної організації на приватну структуру.
"Останніх 1,5 року було витрачено нами на спробу утримати і відновити роботу «УКРОП» Херсона, як потужної патріотичної організації, а не приватної структури Богданова В.В.
Зустріч з партійцями і керівництвом партії, зустріч з керівництвом КПК, виїзні комісії, звіти листи і т.д, але до теперішнього часу основна робота керівника обласної організації зводиться до поливання брудом всіх депутатів-інакодумців...", - йдеться у заяві про припинення членства у партії.
Нагадаємо, що на Волині у листопаді 2018 року один із засновників волинського «УКРОПу» вийшов з партії. Також у січні 2019 року депутати Підгайцівської ОТГ написали заяви про вихід з партії "УКРОП" та перейшли у БПП "Солідарність".
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Причиною свого рішення депутати називають тоталітаризм місцевого партійного керівника «УКРОПу», який перетворив партію з патріотичної організації на приватну структуру.
"Останніх 1,5 року було витрачено нами на спробу утримати і відновити роботу «УКРОП» Херсона, як потужної патріотичної організації, а не приватної структури Богданова В.В.
Зустріч з партійцями і керівництвом партії, зустріч з керівництвом КПК, виїзні комісії, звіти листи і т.д, але до теперішнього часу основна робота керівника обласної організації зводиться до поливання брудом всіх депутатів-інакодумців...", - йдеться у заяві про припинення членства у партії.
Нагадаємо, що на Волині у листопаді 2018 року один із засновників волинського «УКРОПу» вийшов з партії. Також у січні 2019 року депутати Підгайцівської ОТГ написали заяви про вихід з партії "УКРОП" та перейшли у БПП "Солідарність".
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Коментарі 2
Волинського укропу за півроку теж не стане. І память про нього заросте кропивою і чортополохом.
Так само і Свободи бо бик Вітів і продажний Пирожик нелегально зайшли в Укроп
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