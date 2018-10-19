У Луцьку посадовець ДФС їздив п'яним за кермом
Сьогодні, 18:03
У Луцьку під час нетверезого кермування спіймали одного з посадовців Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією патрульної поліції, учора, 22 січня, ввечері на вулиці Карпенка-Карого зупинили автомобіль Honda CR-V. Причиною зупинки стало те, що не підсвічувався номерний знак.
Утім, в результаті розмови патрульні виявили у водія ознаки сп’яніння. Згодом з’ясували, що вміст алкоголю в його крові становив 0,57 проміле при нормі 0,2.
На чоловіка склали протокол за статтею 130 Кодекс України про адміністративні правопорушення (кермування в стані сп’яніння) та постанову за частиною 1 статті 126 КУпАП (керування автомобілем тим, хто не має при собі або не пред'явив для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).
У прес-службі патрульної поліції додали, що водій, про якого йдеться, 1978 року народження та є працівником однієї з державних установ.
Натомість з власних достовірних джерел журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost стало відомо, що на п’яному кермуванні спіймали начальник відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області Олега Смоляра.
Зауважимо, що автівка Honda CR-V є у його електронній декларації.
Зображення ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією патрульної поліції, учора, 22 січня, ввечері на вулиці Карпенка-Карого зупинили автомобіль Honda CR-V. Причиною зупинки стало те, що не підсвічувався номерний знак.
Утім, в результаті розмови патрульні виявили у водія ознаки сп’яніння. Згодом з’ясували, що вміст алкоголю в його крові становив 0,57 проміле при нормі 0,2.
На чоловіка склали протокол за статтею 130 Кодекс України про адміністративні правопорушення (кермування в стані сп’яніння) та постанову за частиною 1 статті 126 КУпАП (керування автомобілем тим, хто не має при собі або не пред'явив для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів).
У прес-службі патрульної поліції додали, що водій, про якого йдеться, 1978 року народження та є працівником однієї з державних установ.
Натомість з власних достовірних джерел журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost стало відомо, що на п’яному кермуванні спіймали начальник відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області Олега Смоляра.
Зауважимо, що автівка Honda CR-V є у його електронній декларації.
Зображення ілюстративне
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