На Волині злодії вдерлись у храм і нічого не вкрали





Про це Тетяна Панасюк.



Настоятель храму священик Сергій Бачинський розповів, що грошей у касі не було, тому злодії лише пошкодили оклад на одній із ікон. Проникнули у приміщення вони теж, найімовірніше, вночі через одне з вікон храму.



На місці злочину працювала слідчо-оперативна група.



До слова, цієї ж ночі, 23 січня, аналогічний випадок крадіжки з проникненням стався у Хрестовоздвиженському храмі в сусідньому селі Ощеві. Тетяна Панасюк припускає, що обидва злочини можуть бути пов'язані між собою.

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