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На Волині злодії вдерлись у храм і нічого не вкрали

На Волині злодії вдерлись у храм і нічого не вкрали
До Свято-Миколаївського храму у селі Звиняче Горохівського району уночі, 23 січня, вдерлися злодії.

Про це «Району.Горохів» повідомила сільський голова Тетяна Панасюк.

Настоятель храму священик Сергій Бачинський розповів, що грошей у касі не було, тому злодії лише пошкодили оклад на одній із ікон. Проникнули у приміщення вони теж, найімовірніше, вночі через одне з вікон храму.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група.

До слова, цієї ж ночі, 23 січня, аналогічний випадок крадіжки з проникненням стався у Хрестовоздвиженському храмі в сусідньому селі Ощеві. Тетяна Панасюк припускає, що обидва злочини можуть бути пов'язані між собою.

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Теги: злодії, храм
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Коментарі 1
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піду посцю, а там побачимо...
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