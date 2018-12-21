Не впоралась з керуванням: у Києві водійка легковика влетіла в автобус
Сьогодні, 17:36
У Києві автомобіль Audi зіткнувся з громадським автобусом та вилетів на тротуар.
Про це УНН повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Київській області.
«Сьогодні приблизно о 12:30 отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Олени Теліги, 12, за участю громадського транспорту», — повідомили у прес-службі.
У поліції зазначили, що на місці виклику виявили зіткнення автомобіля Audi та автобуса «Богдан», який стояв на зупинці громадського транспорту. Після того, як сталося зіткнення, водій Audi не впоралася з керуванням, її занесло на тротуар.
За даними патрульної поліції, постраждалих немає. Попередньо, у ДТП винна водій Audi. На неї склали протокол за ст. 124 Кодексу України про адмінправопорушення (вчинення дорожньо-транспортної пригоди). Відповідні матеріали направлені в суд.
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Про це УНН повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Київській області.
«Сьогодні приблизно о 12:30 отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Олени Теліги, 12, за участю громадського транспорту», — повідомили у прес-службі.
У поліції зазначили, що на місці виклику виявили зіткнення автомобіля Audi та автобуса «Богдан», який стояв на зупинці громадського транспорту. Після того, як сталося зіткнення, водій Audi не впоралася з керуванням, її занесло на тротуар.
За даними патрульної поліції, постраждалих немає. Попередньо, у ДТП винна водій Audi. На неї склали протокол за ст. 124 Кодексу України про адмінправопорушення (вчинення дорожньо-транспортної пригоди). Відповідні матеріали направлені в суд.
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